Recenze nabíjecího kabelu FIXED USB pro hodinky Garmin: Za méně peněz více muziky 

Společnost Garmin osazuje své hodinky a fitness trackery pořád 4pinovým proprietárním konektorem, kdy jsou vám k ničemu všechny Lightning, USB-C i mikroUSB kabely. Nekoná se zde ani jakékoli bezdrátové nabíjení. Jenže originální kabel Garminu stojí kolem 550 Kč. Nechcete-li však zbytečně utrácet, je zde jedno řešení, které je levnější, delší, a ještě s jednou přidanou hodnotou.

Když si koupíte chytré hodinky Garmin nebo fitness tracker společnosti, dostanete k tomu klasický napájecí a datový kabel, který je shodný pro široké spektrum produktů, ať už se jedná o řady Fenix, Epix, Forerunner, Vívoactive, Approach, Venu, Instinct atd. Ten má klasickou USB-A koncovku a délku pouhých 53 cm. Je to praktické, pokud jej nosíte s sebou třeba u powerbanky, nepraktické, když máte v domácnosti zásuvky u země, což znamená, že se vám při nabíjení válí hodinky po zemi, protože na stůl vedle už kabel nedosáhne.

Fotogalerie Kabel FIXED USB nabíjecí pro smartwatch Garmin 1 Kabel FIXED USB nabíjecí pro smartwatch Garmin 2 Kabel FIXED USB nabíjecí pro smartwatch Garmin 3 Kabel FIXED USB nabíjecí pro smartwatch Garmin 4 Kabel FIXED USB nabíjecí pro smartwatch Garmin 5 Vstoupit do galerie

Tři výhody

Kabel FIXED USB nabíjecí pro smartwatch Garmin má ale délku 100 cm, což je jeho první výhoda. Jedná se o standardní délku, tedy tu, kterou třeba dává Apple i svým Lightningům přibalených do krabiček iPhonů. Je samozřejmě navržený přímo pro chytré hodinky společnosti, kdy jej stačí připojit do USB-A napájecího adaptéru. Ani zde se tedy USB-C ještě nekoná. Důležité je, že plně nahradí originální kabel.

Fotogalerie #2 Kabel FIXED USB nabíjecí pro smartwatch Garmin 6 Kabel FIXED USB nabíjecí pro smartwatch Garmin 7 Kabel FIXED USB nabíjecí pro smartwatch Garmin 8 Kabel FIXED USB nabíjecí pro smartwatch Garmin 9 Kabel FIXED USB nabíjecí pro smartwatch Garmin 10 Kabel FIXED USB nabíjecí pro smartwatch Garmin 11 Vstoupit do galerie

Druhou jeho výhodou je, že v balení najdete přibalené poutko se suchým zipem, takže po zatočení kabelu do klubka jej jím můžete zafixovat a nemít obavy z toho, že se vám nějak zamotá. Kabel samotný mi pak na omak přijde měkčí, takže se s ním i lépe manipuluje. Kabel jinak samozřejmě splňuje všechny zákonné a bezpečnostní normy EU.

Tou největší výhodou kabelu je ale samozřejmě jeho cena. Za to samé, jen vlastně o polovinu delší, zaplatíte podle obchodu i o více jak polovinu méně. Jeho cena je totiž 249 Kč. Je to tedy jasná volba, kdy zde ty peníze navíc za originální řešení vypadají jak vyhozené do koše, protože za ně nedostanete vlastně ani to, co nabízí společnost Fixed.

Slevový kód

Pokud chytré hodinky Garmin máte a nabíjecí kabel vás zaujal, máme pro vás super zprávu. Díky slevovému kódu fixed25 jej totiž může 10 nerychlejších z vás získat o 25 % levněji a to ve všech barevných variantách.

Kabel FIXED USB nabíjecí pro smartwatch Garmin koupíte zde