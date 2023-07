Červen na Apple Music – Překvapiví Slipknot, fascinující King Krule a Foo Fighters jedou dál

Na čtvrtém albu už se bývalý mozek Oasis autorsky úplně odstřihl od kdysi legendární britpopové kapely. Stal se z něj úplně jiný skladatel, od kterého bychom už Wonderwall rozhodně nečekali. A ani už další čekat nemůžeme. Gallagher se našel ve výpravné bohatě aranžované muzice, na desce se vystřídalo přes třicet různých spolupracovníků a hostů a na zvuku je to znát. Pořád je to silný skladatel a Council Skies nemá slabé místo, ale už to zkrátka nemá s Oasis nic společného.

Písničkář Archy Marshall vystupující pod pseudonymem King Krule roste s každou další nahrávkou. Je to jen pár let zpátky, co vystupoval v malých klubech a nyní objíždí evropské festivaly jako jedna z hlavních hvězd. S jídlem roste chuť, a tak na Space Heavy King Krule výrazně rozšiřuje zvukové i žánrové rozpětí, pryč jsou doby, kdy to byl zakřiknutý kluk s kytarou. Dnes patří mezi nejzajímavější songwritery ostrovní scény a Space Heavy je deska sice rozmanitá, ale taktéž trochu náročná na poslech, protože se s posluchačem moc nemaže.

Foo Fighters – But Here We Are

Po loňské smrti bubeníka Taylora Hawkinse to s kapelou vypadalo bledě. Na dlouhé měsíce se odmlčela nevěda, zda vůbec bude hrát dál. Definitivní odpověď přišla až před Vánoci, kdy kapela oznámila pokračování a teď otevírá novou tvůrčí kapitolu s But Here We Are. Je to deska logicky smutná, textově až depresivní, zvukově však navazuje na šťavnaté devadesátky a mísí retro zvuk s novými polohami, ve kterých jsme Foo Fighters ještě neslyšeli. Je to definitivní tečka za jednou kapitolou a zároveň první krok kupředu. Sice tu nejsou žádné hity, ale hlavně, že jsou Foos zpátky a hraje jim to pořád skvěle.

