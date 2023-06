Potvrzeno: Call of Duty: Warzone Mobile dorazí 100% na podzim, žádný další odklad nehrozí

Call of Duty: Warzone je bez jakékoliv nadsázky jednou z nejlepších her posledních let, ne-li tou vůbec nejlepší. Nelze se tak absolutně divit tomu, že se tento titul rozhodl Activision dostat i na mobilní telefony, kde by s ním rád zabodoval stejně jako na konzolích a počítačích. Nutno nicméně jedním dechem dodat, že vstup na mobily se Activisionu s tímto titulem tak úplně nepovedl. Ze slíbeného data vydání 15. května je totiž nyní 1. listopad, což vývojáři okomentovali slovy, že potřebují na dokončení titulu více času. Na tom by nebylo ostatně nic špatného, kdyby ovšem datum nezměnili zprvu v naprosté tichosti a neokomentovali jej až s odstupem času po naléhání natěšených jablíčkářů. Těm se proto nyní nedá divit, že vývojářům úplně nevěří a obávají se toho, že dojde ještě k dalším odkladům, které hru posunou až na příští rok. O to víc potěší nynější vyjádření šéfa Activisionu Bobbyho Koticka, který se nechal před pár dny oficiálně slyšet, že Call of Duty: Warzone Mobile na podzim letošního roku určitě dorazí. Je tedy na co se těšit.