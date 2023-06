K bezpečnému používání Vision Pro budete kolem sebe potřebovat dost prostoru, jinak se vypne

Na YouTube můžete narazit na celou řadu videí ukazující různé nehody, které nastaly během používání náhlavních souprav či brýlí pro AR/VR. Ačkoli podobná videa skutečně pobaví, jde v nich o zdraví, což si samozřejmě v Applu uvědomují. Společnost tedy omezila bezpečnou oblast používání u Apple Vision Pro na oblast 10 x 10 stop (zhruba 3 x 3 metry). Uživatel bude při používání produktu pochopitelně uprostřed této pomyslné plochy. Jakmile se tedy pohnete o metr a půl, zařízení se vypne a bude spuštěn režim externího videa.

I když jde zjevně o bezpečnostní opatření, postup je i terčem kritiky. Někteří upozorňují na skutečnost, že vzhledem k tomuto omezení budou špatně hratelné některé druhy her. Apple v dokumentaci uvádí následující: „Když spustíte plně pohlcující zážitek nabízený Apple Vision Pro, visionOS definuje hranici systému, která sahá 1,5 metru od výchozí polohy hlavy osoby. Pokud se hlava uživatele přesune mimo tuto zónu, systém automaticky zastaví pohlcující zážitek a znovu zapne externí video.“ Třeba ale vše bude nakonec jinak. Někteří z komentátorů naznačují, že jde o první a velmi konzervativní limit, který má zabránit nehodám ihned po uvedení na trh. Časem by se pravidla mohla změnit (nebo alespoň u některých druhů aplikací). Někteří jsou zase toho názoru, že limit je nastaven úmyslně, aby se lidé naučili používat Apple Vision Pro výhradně v sedě, čímž by se minimalizovala únava. Co říkáte na deklarovaný limit používání Apple Vision Pro?