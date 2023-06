Jak ochránit digitální obsah před přírodními živly

Komerční sdělení:Ochrana dat se často omezuje na ochranu heslem a šifrováním na softwarové úrovni a je to do jisté míry pochopitelné. Při diskusi o ochraně dat se však jen málo uvažuje o fyzické ochraně SSD disků, zejména u fotografů v terénu, kteří někdy čelí extrémním podmínkám v drsném prostředí, aby zachytili ten jediný, dlouho očekávaný úžasný záběr.

Při letních fotografických dobrodružstvích můžete potřebovat jeden z nejodolnějších SSD disků, lehké přenosné zařízení, které vám umožní bezpečně zálohovat obsah kdykoli a kdekoli.

SSD disk SanDisk Professional PRO-G40

Externí přenosný SSD disk SanDisk Professional PRO-G40 nastavuje nový standard fyzické ochrany dat. Jeho turbo rychlosti až 3 000 MB/s při čtení a 2 500 MB/s při zápisu1 přes rozhraní Thunderbolt 3 a 1 050 MB/s při čtení a 1 000 MB/s při zápisu1 přes rozhraní USB 3.2 Gen 2 jsou kombinovány s mimořádně odolnou a velmi robustní konstrukcí splňující podmínky stupně odolnosti proti vodě a prachu IP68.

Toto označení je klíčové pro určení schopností zařízení PRO-G40. První číslo u IP68 označuje odolnost zařízení proti vniknutí předmětů. V případě modelu PRO-G40 znamená hodnocení 6 to, že zařízení je zcela odolné vůči všem objektům, včetně nejjemnějších molekul prachu, bláta, skla a dalších nežádoucích materiálů2.

Pokud jde o druhé číslo, to udává úroveň odolnosti vůči vodě. U modelu PRO-G40 je to hodnota 8 bodů, což znamená, že zařízení je chráněno proti vodě při úplném a nepřetržitém ponoření do vody v hloubce 1 m3.

Klíčovou vlastností je také odolnost proti rozdrcení, a to v případě tohoto disku až do hmotnosti 1,8 tuny. Pro představu to znamená, že SSD disk PRO-G40 na sobě pohodlně unese dva dospělé samce ledního medvěda4 nebo jiný příměr, nyní pro IT nadšence, 5 MB dat, jak byly uloženy v roce 19565. SSD disk PRO-G40 je navíc vyroben s chladicím hliníkovým jádrem, které udržuje ultra vysoké rychlosti při nejnáročnější práci.

Fabrizio Keller, senior manažer produktového marketingu společnosti Western Digital, k důvodům, proč vyrábět vysoce kvalitní a mimořádně odolné disky pro náročné prostředí, uvedl: „Profesionálové ve fotografickém a filmovém průmyslu potřebují úložná řešení, která jsou lehká, kompaktní, odolná a šíleně rychlá. SSD disk SanDisk Professional PRO-G40 snadno odolá náročným podmínkám při cestování a práci ve venkovních lokacích, a přitom zabere jen minimum místa. Je nanejvýš důležité, aby se profesionálové nemuseli stresovat s pracovním postupem a mohli se více soustředit na kreativitu.“

David Newton, člen týmu SanDisk Professional společnosti Western Digital, dodává: „Design disku SanDisk Professional PRO-G40 je fantastický, protože se vejde do brašny a nabízí nepřeberné možnosti neuvěřitelně rychlého úložiště pro zálohování fotografií a videí na cestách. Při cestování jsou klíčové rozměry a hmotnost, takže malé a lehké úložiště opravdu pomáhá.

Nejen tím, že je tak rychlý, zkracuje čas, který strávím u počítače zálohováním, což je po dlouhém dni s velkým množstvím dat dar z nebes. Posledním dílem skládačky je odolnost. Často jsem jeden i dva měsíce na cestách mimo studio a mimo své centrální úložiště dat, takže musím vědět, že disky, na kterých mám uložená data, jsou odolné a zvládnou život na cestách. Disk prostě vypadá skvěle, odolně a účelně. Vždycky se mě na něj lidé ptají, kdykoli ho mám zapojený.“

Další informace o externím SSD disku SanDisk Professional PRO-G40, který je k dostání v kapacitách 1 TB až 4 TB již od 8 181 Kč (1 TB)

