Recenze řemínku FIXED Silicone Strap pro Garmin QuickFit: Stejně intuitivní řešení jako od Applu

Apple Watch mají svůj unikátní proprietární konektor, který je sice chytře vymyšlený, ale nenabízí ten luxus nasadit jim jakýkoli řemen vás napadne. U Garminu je tomu jinak. Ten má sice také poměrně chytrý smysl uchycení řemenů, ty ale pořád spoléhají na klasické stěžejky. Jaký je však řemínek FIXED Silicone Strap pro Garmin QuickFit systém uchycení?

Hodinky Garmin pořád mají nožky, mezi které je vložena osička, které se v hodinářském průmyslu říká stěžejka. Spoléhají na ně nejen Galaxy Watch Samsungu, ale klidně i švýcarská produkce klasických hodinek, jako je třeba značka Rolex. Proč? Protože je tento smysl uchycení řemínku ověřen desetiletími a pořád funguje spolehlivě.

Fotogalerie FIXED Silicone Strap 1 FIXED Silicone Strap 2 FIXED Silicone Strap 3 FIXED Silicone Strap 4 FIXED Silicone Strap 5 FIXED Silicone Strap 6 Vstoupit do galerie

QuickFit a Quick Release

Garmin na to původně šel tak, že osičku jste museli vyšroubovat přes nožky, abyste ji popřípadě vyměnili. I proto v balení řemínků společnosti Fixed najdete hned dva šroubováčky. Ve skutečnosti je ale vůbec nepotřebujete, jsou přibaleny právě jen proto, kdybyste je potřebovali v případě nějakého staršího modelu hodinek. Systém QuickFit je totiž stejně intuitivní, jako systém Apple Watch. Zde jen stačí zatáhnout za prostřední část výstupu řemínku, čímž jej uvolníte a vyměníte. Je to otázka sekundy.

Fotogalerie #2 FIXED Silicone Strap 16 FIXED Silicone Strap 18 FIXED Silicone Strap 20 FIXED Silicone Strap 21 FIXED Silicone Strap 19 FIXED Silicone Strap 17 Vstoupit do galerie

Je ale důležité zmínit, že tento systém používá společnost jen ve vyšších řadách, jako jsou řady Fenix nebo Epix atd. Pokud si koupíte běžné Forerunnery, tak na nich máte řemínek Quick Release, tedy ten se stěžejkami a čepem, za který jednoduše zatáhnete. Pokud tedy budete chtít vyměnit řemen právě u nich, potřebujete mít stěžejky, které z původního řemínku úplně snadno nevyndáte. Je pak třeba pořídit si nějaké silnější, protože QuickFit má poměrně velkou vůli a mohl by se uvolnit, což samozřejmě nechcete. Je to sice otázka 20 Kč za jeden pár, je ale škoda, že nejsou součástí balení, protože by tak bylo ještě univerzálnější.

Na test nám přišly hned dvě varianty stejného modelu. Černý řemen o šíři 22 mm, který se dává na menší Fénixy nebo třeba Forerunnery 255, a modrý o šíři 26 mm, který je typický pro 51mm průměry jak Fénixů, tak třeba Epixů atd. U Fénixů 6 nebyla výměna sebemenší problém. Starý QuickFit se odepnul a prostým zatlačením se nandal nový. U Forerunnerů musíte počítat právě s koupí stěžejek o délce 22 mm, protože pro ně není řemínek primárně určen právě kvůli úchytu.

Silikon a ocel

Použitý materiál je samozřejmě silikon. Oproti originálu má jiný ale poměrně líbivý vroubkovaný design, který se doufáme „neomydlí“ tak rychle, jako je tomu u řemenů Garmin. U nich totiž po roce ztratíte veškerý vzorek na více exponovaných plochách. Měkký je úplně stejně, a ze začátku trpí také úplně stejným neduhem, a to, že na sebe chytá veškeré nečistoty. Po zkušenostech ale víme, že to trvá jen chvíli, než se jakoby „osahá“. Tento povrch je nicméně nazýván jako soft-touch.

Fotogalerie #3 FIXED Silicone Strap 7 FIXED Silicone Strap 8 FIXED Silicone Strap 9 FIXED Silicone Strap 10 FIXED Silicone Strap 11 FIXED Silicone Strap 12 FIXED Silicone Strap 13 FIXED Silicone Strap 14 FIXED Silicone Strap 15 Vstoupit do galerie

Řemínek má také dvě oka pro uchycení řemínku za přezkou, což je rozdíl oproti originálnímu řešení. Hodí se to zejména pro menší zápěstí, kterým tak nepřečnívá řemínek přes ruku. Vnitřní čep ale chybí. Problém to nicméně není žádný, protože oka se samovolně nijak nepohybují a drží na řemenu na tom místě, na kterém je máte.

Obě varianty jsou vhodné pro zápěstí o průměru od 14,5 do 23,5 mm, samozřejmostí je odolnost proti vodě a přezka z nerezové oceli, která je v obou případech s černou povrchovou úpravou. Nehledě na šířku za řemen, který je dostupný ještě v bílé barvě, zaplatíte 499 Kč. Garmin chce za své řemeny více jak jednou tolik.

Slevový kód

Pokud chytré hodinky Garmin máte a řemínek vás zaujal, máme pro vás super zprávu. Díky slevovému kódu fixed25 jej totiž může 10 nerychlejších z vás získat o 25 % levněji a to ve všech barevných variantách.

22mm FIXED Silicone Strap pro Garmin QuickFit koupíte zde

26mm FIXED Silicone Strap pro Garmin QuickFit koupíte zde