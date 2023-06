Podívejte se, jak skvěle v reálu vypadá sdílení vizitek NameDrop z iOS 17

Jednou z nejzajímavějších novinek, která dorazí v nedávno představeném iOS 17, je bezesporu NameDrop. Jedná se velmi zjednodušeně řečeno o možnost sdílení vaší digitální vizitky s protistranou přes AirDrop, díky čemuž by tak mohlo být do jisté míry vymýceno otravné přepisování čísla z jednoho displeje telefonu na druhý. A jelikož si lze již tuto novinku vyzkoušet na vlastní kůži díky vývojářské betě iOS 17, internetem začínají kolovat první videa, která jí zachycují v reálu. A že je skutečně o co stát! Ostatně, podívejte se ve videu níže sami.

NameDrop in iOS 17 is pretty cool!

Easily share your contact info with someone by holding your iPhone near their iPhone pic.twitter.com/26wCC9actc

