5 méně známých funkcí na iPhonu, které se vyplatí využívat

Práce s objekty z fotografií

V rámci nativních aplikací, jako jsou Fotky nebo třeba také Safari, můžete v novějších verzích operačního systému iOS vybrat hlavní objekt na fotografii a poté jej zkopírovat na jiné místo – například do Poznámek nebo do Zpráv. Stačí jen fotografii dlouze podržet, dokud se kolem objektu nezobrazí krátká animace. Poté na snímek klepněte prstem a vyberte, co se má stát dále.