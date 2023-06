5 tipů a triků pro Fotoaparát na iPhonu, které určitě oceníte

Nastavení rozlišení a FPS

Nativní Fotoaparát nabízí hrstku možností přizpůsobení, a to včetně nastavení rozlišení a FPS. V novějších verzích operačního systému iOS navíc tato nastavení můžete provést přímo v prostředí Fotoaparátu. Při spuštěném Fotoaparátu přepněte do režimu videa a v horní části displeje klepněte na údaj o rozlišení a FPS. Opakovaným klepnutím můžete jednotlivé parametry snadno a rychle změnit. Pokud vám tento postup nefunguje, zamiřte do Nastavení -> Fotoaparát -> Záznam videa, kde aktivujte Nastavení formátu videa.