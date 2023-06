Seznamte se s odolnými telefony a tablety Doogee V20 Pro, S100 Pro a T30 Pro

Komerční sdělení: Společnost Doogee je celosvětovým lídrem v oblasti odolných telefonů, který několikrát ročně vydává různé telefony na vysoké úrovni. V polovině tohoto roku si Doogee připomíná uvedení tří úžasných produktů. V nabídce jsou modely Doogee V20 Pro, S100 Pro a T30 Pro, takže si každý najde něco pro sebe. Zde je krátký přehled jednotlivých produktů.

V20 Pro – odolný 5G telefon s pokročilými funkcemi

V20 Pro od Doogee je odolný telefon navržený tak, aby odolal náročným podmínkám a zároveň nabízel pokročilé funkce. Díky nejvyššímu rozlišení termokamery v oboru umožňuje telefon V20 Pro přesně detekovat tepelné stopy a prozkoumat řadu aplikací v oblastech, jako je stavebnictví, venkovní aktivity a další. Dokonce až na vzdálenost 1000 m můžete stále detekovat tepelné stopy. A její vynikající všestranný obrazový systém jasně zachytí každý vzácný okamžik bez ohledu na to, zda je den nebo noc. A co jeho zadní strana? Je to poprvé, co je na zadní straně telefonu použito sklo Corning Gorilla Glass, jehož průlomového designu bylo dosaženo pomocí 18 složitých technologických postupů, které vytvářejí jedinečný estetický vzhled a zároveň zlepšují přilnavost. Díky 20 GB RAM a 256 GB ROM (s možností rozšíření až na 2 TB) nabízí V20 Pro obrovskou paměť a úložiště pro vaše soubory, aplikace a média. Už nemusíte nic mazat. Jednou z jeho výjimečných vlastností je 6,43palcový 2K AMOLED displej vyrobený ze silného skla Corning® Gorilla® Glass 5, který poskytuje ohromující obraz s živými barvami a ostrými detaily. Telefon je navíc poháněn pokročilou 7nm čipovou sadou 5G, která poskytuje rychlé a spolehlivé připojení pro všechny vaše online potřeby. Díky kapacitě baterie 6000 mAh je schopen spolehlivě dodávat energii po celý den. Zařízení se může pochlubit také odolným a stylovým designem, který splňuje normy IP68/IP69K/MIL-STD-810H pro odolnost vůči vodě a prachu.

T30 Pro – špičkový tablet s prvotřídním displejem a zvukem

T30 Pro je špičkový tablet, který vyniká působivým 11palcovým displejem s rozlišením 2,5K. Ať už procházíte web, streamujete videa nebo si užíváte multimediální obsah, tento tablet poskytuje ostrý a živý obraz, který zaujme vaše oči. Díky certifikaci TÜV SÜD pro ochranu očí před nízkým obsahem modrého světla vás z něj nebudou bolet oči ani po dlouhodobém používání. Tablet T30 Pro se navíc může pochlubit čtveřicí reproduktorů se zvukem Hi-Res, které zajišťují pohlcující zvukový zážitek, jenž doplňuje ohromující displej. Tablet pohání vlajkový 6nm procesor MediaTek Helio G99, který poskytuje plynulý výkon pro multitasking a náročné aplikace. Díky rozšířené paměti RAM až 15 GB a paměti ROM 256 GB poskytuje tablet T30 Pro dostatečné úložiště pro všechny vaše soubory a aplikace. T30 Pro navíc nabízí baterii s dlouhou výdrží a masivní kapacitou 8580 mAh, která zajišťuje, že si můžete užívat delší používání bez obav z vybití energie.

S100 Pro – odolný telefon s výkonnou baterkou a skvělou svítilnou

S100 Pro je odolný telefon, který kombinuje odolnost s praktickými funkcemi. Jeho význačnou vlastností je výkonné kempinkové světlo se 130 lumeny, které z něj díky 18hodinové výdrži dělá ideálního společníka pro outdoorová dobrodružství, kempování a nouzové situace. Velká a výkonná baterie S100 Pro s kapacitou 22000 mAh zajišťuje dlouhotrvající používání bez nutnosti častého dobíjení. Kromě toho může fungovat jako napájecí stanice pro nabíjení vašich zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety. Telefon je poháněn 6nm procesorem Helio G99, který vám umožní zvládat složité úkoly a náročné aplikace s plynulým výkonem. Díky rozšířené paměti RAM až 20 GB a paměti ROM 256 GB pojme telefon S100 Pro všechny vaše soubory, fotografie a videa. Zařízení je navíc vybaveno obrazovým systémem s vysokým rozlišením 108 Mpx na úrovni vlajkové lodi, který vám umožní pořizovat úžasné fotografie a videa i v náročných podmínkách. Jeho 6,58″ FHD+ Waterdisplay vyrobený ze silného skla Corning® Gorilla® Glass 5 vás navíc vtáhne do světa zázraků. S100 Pro se může pochlubit také 120Hz ultra displejem a duálními reproduktory Hi-Res, které umocní váš zážitek ze sledování a zvuku. Slitinový smaltovaný proces telefonu dodává prémiový a robustní vzhled.

Dostupnost

Jak již bylo zmíněno, všechny tři produkty, tablet T30 Pro, odolný telefon V20 Pro a odolný telefon S100 Pro, jsou nyní k dispozici ke koupi. Co se týče jejich dostupnosti, jistě vás potěší, že tyto gadgety budou dostupné na oblíbených platformách, jako jsou Amazon, AliExpress a Doogeemall. Podrobnosti o cenách jsou pro každou platformu jedinečné. Navštivte jednotlivé platformy a dozvíte se více.