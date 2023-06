Kolik budou stát „dioptrické čočky“ do Apple Vision Pro?

Společnost Apple uvedla, že ti, kdo nosí brýle, si budou moci za příplatek zakoupit čočky, respektive optické vložky, aby mohli Vision Pro používat. Nesdělila ovšem, jaká by měla být jejich cena.Mark Gurman z agentury Bloomberg naznačil, že by se mohla pohybovat v rozmezí 300 – 600 amerických dolarů, tedy zhruba 6 500 – 13 200 korun za pár, ale bude to skutečně tak?

Jedním z mnoha rozdílů mezi Vision Pro a většinou stávajících náhlavních souprav AR/VR jsou kompaktnější rozměry. To je obecně skvělé, ale souvisí s tím i jedna nevýhoda, při používání zařízení nebude možné nosit brýle. To Apple vyřešil nabídkou optických vložek, jež budou uživateli vyrobeny na základě očního vyšetření a k Vision Pro se magneticky připnou. Jak již bylo řečeno, údaj o ceně však nezazněl.

Mark Gurman se podělil o svůj tip a ve svém tweetu uvedl: „Odhadoval bych, že čočky Zeiss na předpis pro Vision Pro budou stát nejméně 300 – 600 dolarů za pár, pokud Apple část nákladů nepřevezme vzhledem k již tak vysoké ceně samotné náhlavní soupravy.“

I would guess that the Zeiss prescription lenses for the Vision Pro will be at least $300-600 a pair, unless Apple is eating part of the cost given the already high price of the headset itself.

