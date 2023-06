Apple představil watchOS 10 s jednou z nejlepších novinek poslední doby

Takže to, co se tak nějak tušilo, nakonec skutečně přišlo, protože i Apple Watch se naučily widgety. Jasně to odráží jejich použití nejen v iOS, ale také nově macOS, kde na ně společnost klade větší důraz. WatchOS 10 nabídne nový způsob rychlého zobrazení informací na jakémkoliv ciferníku a přepracované aplikace.

Dostanete se k nim vlastně jen otočením korunky. Je zde i podpora widgetů v chytrých sadách, využití různých časovačů a minutky. Jejich přidání a odebrání je velice jednoduché a rychlé. Důležité je, že jsou aktivní.

Hodiny se světovým časem nabízí dynamické barevné pozadí přizpůsobené denní době, u kroužků aktivity přibyly v rozích nové ikonky, pootočením korunky změníte jejich zobrazení. Přibyly také nové ciferníky – paleta s překrývajícími se barevnými vrstvami a Snoopy s Woodstockem, který je velice hravý, a hlavně hodně proměnlivý.

Apple se hodně věnoval cyklistice. I když ji Apple Watch umí už dávno, watchOS 10 nyní nabízí skvělé funkce pro cyklisty, jako možnost propojení s Bluetooth senzory na kolo pro měření pestřejší palety metrik. Průběh cvičení a stejně tak cyklistiky se bude automaticky zobrazovat jako živá aktivita na zamčené obrazovce iPhonu, i když vše jede v Apple Watch.

Vylepšení dostává i turistika, ve které si můžete dávat záchytné body, a kompas vám dokáže dovést jak k signálu, tak k pomoci. K tomu jsou zde i topo mapy (zatím jen v USA). Workouts API nově mohou využít i vývojáři, což jim přinese třeba možnost záznamu a měření pohybových dat při golfu nebo tenise. Mezi cvičeními budou moci být zároveň aktivity vývojářů třetích stran.

Lepší se i podpora funkcí pro duševní zdraví. Funkce bude možné využívat i bez Apple Watch, tedy na iPadech a iPhonech. Možnost záznamu aktuální nálady v Mindfulness, za pomoci digitální korunky můžete uvést, jak se cítíte. Přehledy vás budou informovat o tom, jak váš životní styl ovlivňuje váš duševní stav. Možnost sledování míry rizika vzniku deprese a úzkostí. Moznost sdílení záznamů s odborníkem.

Další zaměření je na zdraví zraku. Možnost měření, kolik času tráví dítě na denním světle, možnost měření toho, zda nedržíte zařízení příliš blízko u očí.