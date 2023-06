Městský batoh Tigernu recenze: Déšť mu nevadí a je připraven i dobít váš iPhone 

Na trhu je k dispozici velké množství batohů určených do města spíše než na turistiku. Vyznačují se množstvím kapes uzpůsobených pro všechny vaše potřeby, ať už se jedná o sešity, knihy, tablety nebo laptopy atd. Tento městský batoh značky Tigernu je jedním z nich, a naprosto si jej zamilujete.

Označení šedá myš nebývá zrovna lichotivé, v případě tohoto batohu je tomu ale jinak. Právě tím, že je tmavý, nebudí nějakou nechtěnou pozornost. Je díky tomu velice vkusný, takže je úplně jedno, jaký máte outfit, protože se jednoduše hodí ke každému. Pokud navíc často cestujete, oceníte i jeho popruh na zádech, s jeho pomocí ho můžete posadit na rukojeť kufru. Pod ním je ještě skrytá kapsa, do které se, když máte batoh na zádech, nikdo nedostane.

Déšť nevadí

Mezi jasné další výhody patří třeba kapsa na zip na jedné straně popruhu, a volná kapsa na tom druhém (třeba pro nožičku brýlí). Snadno si sem dáte třeba jízdenku, abyste ji neztratili z kapsy a měli ji hned po ruce (AirPody Pro se ani do jedné nevejdou). Nevýhoda je ale zase ta, že batoh nemá žádné postranní kapsy vhodné na lahev s vodou. Pokaždé tak musíte přímo do batohu, což může být nepohodlné i vzhledem k tomu, že lze jezdce zamknout TSA zámkem, aby vám batoh někdo neotevřel. Je to ale vlastně jediná nevýhoda.

Batoh díky použitému materiálu odolává i zmoknutí, takže mu rozhodně nevadí rozmary městského počasí při přebíhání mezi linkami MHD. Jedná se o oxfordskou tkaninu, uvnitř je pak měkká polyesterová podšívka. Spodní část je navíc velice dobře otíratelná, když si potřebujete batoh někam položit a dané místo zrovna nekypí nějakou čistotou.

Prostup na USB

Pokud navíc zjistíte, že vašemu iPhonu dochází tolik potřebná baterie, nemusíte mít powerbanku v kapse, ale přímo v batohu. Je zde totiž kapsa, kam ji vložíte a propojovací kabel, do kterého ji připojíte. Ten je na svém druhém konci v prostupu batohu, kam připojíte kabel svůj a z batohu tak vede už jen ten.

Vnitřní velká kapsa je určena pro přenášení laptopu až do uváděné jeho velikosti 15,6“, samozřejmě ale nezáleží ani tak na úhlopříčce jako na samotné velikosti počítače, kdy se sem vejde ten o rozměrech cca 25 x 38 cm. Stejně tak zde můžete mít jakýkoli tablet nebo cokoli jiného. Celá záda jsou pokryta měkkým polstrováním, které je maximálně provzdušněné, aby se vám nepotila záda. I když tedy batoh patřičně naložíte, pořád je velice pohodlný. Ten sám o sobě váží 0,9 kg.

Velkou výhodou je, že v batohu nic nehledáte a složitě nelovíte. Mohou za to početné a logicky rozmístěné kapsy, ale i to, že batoh můžete skoro celý otevřít, čímž se vám ukáže všechno, co skrývá. Je to samozřejmě ideální pro organizací věcí, které si do něho dáváte. Za cenu pod tisíc Kč vlastně není moc nad čím váhat.

Městský batoh 15.6“ – Tigernu, T-B3595 Black koupíte zde