5 věcí, které očekáváme od 15″ MacBooku Air

Apple konference WWDC 2023 je téměř za dveřmi a jednou z možných novinek, které by cupertinský gigant mohl představit je diskutovaný 15″ MacBook Air. Domnívá se tak Mark Gurman z agentury Bloomberg. Akce bude zahájena tradičně úvodní keynote v pondělí 5. června a dostupné informace naznačují že se máme na co těšit. A co by mohl nový MacBook Air přinést?

Větší 15″ displej

Podle spolehlivého analytika v oboru displejů Rosse Younga bude nový MacBook Air vybaven větším 15,5″ displejem. Úhlopříčka současného MacBook Air je 13,6″ a před lety byl notebook nabízen ve velikosti 11″. Zatímco se očekává, že příští generace 13″ MacBooku Air bude vybavena OLED displejem a pulty obchodů by mohla spatřit v roce 2024, 15″ model by měl mít tradiční LCD displej.

Síla čipu M2

Analytik dodavatelského řetězce společnosti Apple Ming-Chi Kuo je toho názoru, že bude nový model stejně jako 13″ MacBook Air k dispozici s čipem M2. Apple uvádí, že disponuje rychlostmi až o 18 % většími v případě CPU a až o 35 % u GPU, přičemž Neural Engine se může pochlubit až 40% nárůstem rychlosti ve srovnání s M1. Taková čísla rozhodně nabádají k upgradu, zvláště pokud jste majiteli MacBooku Air 2020.

Více šťávy, delší výdrž baterie

Díky 15″ displeji by měl nový MacBook Air větší šasi, což poskytuje prostor pro větší baterii a její delší výdrž. Jestliže Apple zmiňuje dobu 18 hodin, po kterou je schopen pracovat 13″ MacBook Air s M2, pak by se, vzhledem k energetické účinnosti čipů Apple, 15″ model mohl přiblížit hranici 20 hodin.

Lepší a rychlejší Wi-Fi 6E

Zatímco 13″ MacBook Air je omezen na Wi-Fi 6, je zde značná pravděpodobnost, že se 15″ model dočká upgradu v podobě Wi-Fi 6E. V lednu Apple vydal nové 14″ a 16″ MacBooky Pro a Mac mini, které Wi-Fi 6E disponovaly. Wi-Fi 6 pracuje v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz, ale Wi-Fi 6E k tomu přidává i pásmo 6 GHz, díky čemuž může nabídnout vyšší rychlost bezdrátového připojení, nižší latenci a menší míru rušení signálu. Aby však bylo možné tyto výhody využít, musí být zařízení připojeno ke směrovači podporujícím Wi-Fi 6E, který je k dispozici od značek TP-Link, Asus nebo Netgear.

Novější Bluetooth 5.3

Do několika svých nejnovějších zařízení Apple přidal Bluetooth 5.3. 15″ MacBook Air je tedy logickým adeptem. Verze 5.3 ve srovnání s Bluetooth 5.2 přináší výhody, jako je vyšší spolehlivost a energetická účinnost.