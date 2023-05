iPhony 16 Pro přinesou nový poměr stran displeje

Není žádným tajemstvím, že se iPhony 16 Pro (Max) v příštím roce dočkají mírného zvětšení úhlopříčky displeje. Celá řada na sobě nezávislých zdrojů totiž v předešlých týdnech a měsících přišla s tím, že ze současných 6,1“ a 6,7“ povyrostou novinky na 6,3“ a 6,9“, čímž se stanou vůbec největší řadou iPhonů v dosavadní historii Applu. A nyní díky zdrojům analytika Rosse Younga už víme třeba i to, jaký poměr stran displej novinek příští rok nabídne. O totéž, na co jsme zvyklí nyní, se totiž jednat nebude.

Zatímco iPhony 14 Pro (Max) mají v současnosti poměr stran 19,5 : 9, u iPhonů 15 Pro (Max) se v příštím roce očekává změna poměru stran na 19,6 : 9. Na první pohled se sice jedná o detail, nicméně tento poměr stran odhaluje, že modely chystané pro příští rok budou oproti těm nynějším mírně vyšší a to při zachování stejné šířky, což je poměrně zajímavé. Uživatelé s kratšími prsty se tedy budou do horních rohů displejů dostávat ještě hůř než je tomu nyní, což vyloženě pozitivní zprávou není. Nic jiného než zvyknou si jim však nezbude – o rok později totiž dostanou stejný poměr stran i levnější iPhony 17 a Apple tím tedy de facto završí přechod na „nový“ tvar iPhonů. A kdo ví, třeba si právě jejich prodlužováním chystá pomalu prostor pro příchod ohebných iPhonů, které by mohl uvést coby „véčka“.