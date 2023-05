Recenze bezdrátových sluchátek Swissten Alupods II: Příjemné překvapení za pár korun

Pokud máte zájem o bezdrátová sluchátka, nemusí hned stát několik tisíc korun. Pokud se ovšem vydáte skromnější cestou, budete muset přistoupit na několik ústupků, což ale nutně neznamená, že produkt je špatný. Do rukou se mi dostala bezdrátová sluchátka AluPods II od značky, která lákají na nízkou cenu, neotřelý design i novější Bluetooth. Swissten je bez diskuze značkou, která klade velký důraz na poměr cena/výkon. Pojďme se tedy na AluPods II podívat o něco podrobněji.

Obsah balení

Produkty od značky Swissten mají téměř vždy stejný design balení, kdy se sází převážně na kombinaci bílé a červené. AluPods II nejsou samozřejmě v tomto směru žádnou výjimkou. Sluchátka dorazí v malé krabičce s plastovým poutkem, na jejíž přední straně v celé kráse uvidíte design sluchátek s upozorněním, že balení je vyhotoveno z hliníku. Na boční straně pak tradičně naleznete výčet nejdůležitějších technických specifikací. Nic vás tedy po rozbalení nepřekvapí. V kravičce kromě sluchátek v krabičce narazíte také na USB-C kabel a manuál.

Technické specifikace

Swissten AluPods II jsou bezdrátová špuntová sluchátka disponující technologií Bluetooth 5.1. Výrobce slibuje, že se dostanete od zařízení až na vzdálenost 10 metrů. Samozřejmě ale záleží, kde se budete pohybovat. Může to být i daleko více. Na jedno nabití sluchátka vydrží hrát 4,5 h díky 30 mAh baterii v každém sluchátku. V krabičce si pak nesete dalších 300 mAh. Rozměry pouzdra jsou 48,5 x 48,3 x 20,3 mm. Hmotnost sluchátka je 4 g, krabička pak má 59 g. Při výčtu vás jistě zamrzí absence certifikace odolnosti proti vodě a prachu. Pochopitelně jde ale o daň za nižší cenu.

Design a párování

S designem začneme u sluchátek. Nutno říct, že neurazí, ale ani nenadchne. Něco podobného jste jistě viděli již několikrát. Jsou to klasická špuntová sluchátka s LED diodou, která indikuje například párování. Samozřejmostí jsou dotykové plochy sloužící ke klasickým úkonům jako je snižování/zvyšování hlasitosti, přeskakování skladeb či přijímání/odmítání hovoru. Po stránce designu je rozhodně zajímavější krabička. Jistě vás překvapí její malé rozměry. Hlavním plusem je ale celohliníkové tělo v tmavě šedé barvě, což se v této cenové kategorii příliš často nevidí. Na čelní straně krabičky si můžete všimnout loga značky Swissten a LED diodu indikující stav nabití. Zde si dovolím výtku a řeknu, že dioda by mohla mít výraznější světlo. Jakmile jsem produkt prvně zkoušel, nabyl jsem dojmu, že zde žádná LED dioda není. Pochvalu na druhou stranu zaslouží pant krabičky, díky kterému je otevírání velmi pohodlné a nic zde nevrže. Za zmínku stojí i magnet, který je dostatečně silný a ani vší silou se mi nepodařilo sluchátka z krabičky vytřepat. Jelikož sluchátka nemají žádnou aplikaci, jde o velmi jednoduchý proces. Po vytažení krabiček z krabičky se sluchátka automaticky přepnou do párovacího režimu. V Bluetooth menu pak stačí vyhledat Swissten AluPods II. Jakmile uslyšíte akustickou výzvu, máte vyhráno.

Vlastní používání

U každých sluchátek vás pochopitelně bude zajímat, jak hrají. Podíváte-li se na cenovku AluPods II, napadne vás, že to žádná sláva nebude. Opak je ale pravdou. V podstatě za „pár stovek“ dostanete čistý a dynamický zvuk, který je zcela postačující. Užijete si i poměrně solidní basy. Troufám si říct, že v této cenové kategorii budete hledat lépe hrající sluchátka dost těžko. Maximální hlasitost není nikterak přepálená, takže se nemusíte bát dát ji na maximum. Co naopak přepálené je jsou akustické výzvy, které vás upozorňují na připojení apod. Občas se stalo, že jsem se jich i leknul. Vše je ale o zvyku. Na sluchátkách oceňuji především hliníkovou krabičku, jejíž design je velmi příjemný a jen tak se vám neokouká. Jak již píšu výše, naopak zamrzí nepřítomnost odolnosti proti vodě a prachu. Taktéž by neuškodilo, kdyby v balení náhradní špunty, jelikož velikost dodávaných nemusí každému vyhovovat.

Resumé

Pokud se poohlížíte po pěkně vypadajících s dobře hrajících sluchátek za nízkou cenu, ve Swissten AluPods II máte jasného vítěze. Jejich cena je 749 korun.

Sluchátka Swissten AluPods II koupíte zde