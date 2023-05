Vybíjí se vám v posledních dnech rychleji iPhone či se pomaleji nabíjí? Zde je důvod

Zdá se, že pochvaly směrem k iOS 16.5 za jeho bezchybnost jsou ty tam. Přestože první laboratorní testy výdrže baterie ukázaly, že bychom se měli po instalaci této verze OS dočkat lepších výsledků, v posledních hodinách si začíná na sociálních sítích stěžovat čím dál tím víc uživatelů na to, že jejich iPhony zažívají zničehonic „výdržový sešup“. A to není navíc to jediné – jiní uživatelé zase poukazují na to, že po instalaci iOS 16.5 se jim začaly iPhony pomaleji nabíjet.

Ačkoliv je výše zmíněnými problémy postiženo dle všeho velmi málo jablíčkářů, přičemž naopak příspěvků vychvalujících výdrž iPhonů s iOS 16.5 pozvolna přibývá, je rozhodně dobré vědět, že se určité problémy ve světě vyskytují a zčásti se i projevují jinak, než na co jsme zvyklí. Svým způsobem dobrou zprávou je však to, že alespoň podle příspěvků nešťastných uživatelů je prakticky jisté, že se jedná o chybu v iOS jako takovém, jelikož postižené uživatele nespojuje jak model iPhonu, tak ani jeho nastavení, stažené aplikace a tak podobně. Jedná se tedy spíš skutečně jen o smůlu, které holt čas od času vyhnout nelze. Dobrou zprávou je nicméně to, že se nástupce iOS 16.5 v podobě iOS 16.6 již testuje a dá se očekávat, že zhruba do jednoho měsíce jej Apple vydá veřejnosti. A jelikož se bude jednat pravděpodobně o poslední verzi iOS 16, je jisté, že si na ní dá záležet. V případě iOS 17 se totiž nepočítá s tím, že nabídne stejnou kompatibilitu jako iOS 16, což jinými slovy znamená, že pro některé iPhony bude 16.6 „konečná stanice“ v rámci softwaru.