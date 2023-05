Chytrý HomeKit zámek Yale Linus lze na Alze stále sehnat až o 34 % levněji

Komerční sdělení: Vyžíváte-li se v doplňcích do chytré domácnosti, máme pro vás tip na kousek, která by se vám mohl více než líbit. Na Alze totiž právě běží až 34% sleva na chytrý HomeKit zámek Yale Linus, díky kterému lze proměnit (takřka) jakékoliv dveře v chytré, zamykatelné pomocí iPhonu, Apple Watch nebo třeba Macu. A že je rozhodně o co stát.

Chytrý zámek Yale Linus se jednoduše namontuje na dveře, vloží se do něj standardní klíč ke vložce ze dveří a je hotovo. Pak už stačí jen propojit jej s příslušným asistentem, kdy kromě HomeKitu je k dispozici i Google Assistant či Amazon Alexa, popřípadě stáhnout mobilní aplikaci a zábava může začít. Kromě klasického odemykání přes iPhone se můžete těšit třeba i na možnost monitoringu příchodů a odchodů, možné odemykání a zamykání dveří na dálku a spoustu dalších vychytávek. Příjemným bonusem je pak jednak design, jednak prvotřídní bezpečnost a jednak fakt, že si lze vše nastavit i tak, aby probíhalo například zamykání vašeho domu automaticky v závislosti na vaší poloze. Zkrátka a dobře, možností je hromada a je jen na vás, jak vše využijete.

