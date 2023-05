Takto budou vypadat iPhony 15 a 15 Pro! Podívejte se na dokonalé makety

Jelikož není design iPhonů 15 (Pro) díky enormnímu množství nejrůznějších úniků již žádným tajemstvím, začínají pomalu ale jistě vznikat první realisticky vypadající makety, které mají za cíl novinky ukázat „v reálném světě“ s předstihem. A jelikož jedny takové makety vznikly před pár dny v Asii a jejich snímky již kolují po internetu, byla by škoda si je společně detailně neprohlédnout, přestože vlastně nic nového neodhalují. Zato však nabízí pohled na změněné tlačítko pro přepínání tichého a hlasitého režimu či USB-C port.

Jak můžete v galerii výše vidět, iPhony 15 (Pro) se od svých loňských předchůdců příliš lišit nebudou. Dokonce by se skoro až chtělo říci, že minimálně zezadu a z boku budou rozdíly takřka nepostřehnutelné, tedy pokud se ve světě iPhonů nepohybujete. Kromě mírně zaoblených hran telefonů, které by měly zajistit lepší úchop, totiž prošel upgradem „jen“ port na spodní straně, který bude nepatrně větší (jelikož USB-C je prostorově náročnější než Lightning) a v případě řady Pro pak tlačítka pro regulaci hlasitosti. Ta by měla nyní vizuálně více splývat a co je hlavní, nad nimi již nebude posuvník pro přepínání tichého a hlasitého režimu, ale tlačítko, které by mělo fungovat jako akční tlačítko na Apple Watch Ultra. Upozornit se dále sluší snad už jen na matné opracování zad základních iPhonů 15, které se díky tomu sjednotí s řadou Pro. Více upgradů byste však alespoň z hlediska vizuální stránky hledali marně. Jak se vám iPhony 15 (Pro) líbí?