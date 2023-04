QNAP uvádí řadu NAS TS-855eU v rackovém provedení s malou hloubkou, určenou pro nasazení v malých IT místnostech

Tisková zpráva: Společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti výpočetních, síťových a úložných řešení, představila řadu NAS 2U s malou hloubkou – TS-855eU. Ta zahrnuje model TS-855eU s jedním napájecím zdrojem a model TS-855eU-RP s redundantními napájecími zdroji. Řada NAS TS-855eU v rackovém provedení s malou hloubkou je mimořádně vhodná pro nasazení v malých skříních, prostorných firemních pracovištích nebo výrobních linkách. Robustní a funkčně bohatá řada TS-855eU, poháněná 8jádrovým procesorem Intel® Atom® C5125 s frekvencí 2,8 GHz a technologií Intel® QuickAssist a podporující až 64 GB paměti DDR4 paměti (s podporou paměti ECC), nabízí osm pozic pro disky SATA a dva porty 2,5GbE. Díky těmto a dalším přednostem splňuje požadavky podnikových souborových serverů, virtuálních počítačů, zálohování SaaS a virtualizačních aplikací, co se týče výkonu a kapacity.

„Řada NAS TS-855eU v rackovém provedení 2U má o 38 % menší rozměry a hloubku jen 297,4 mm, takže je vhodná pro instalaci do malých skříní a IT místností s přísnými požadavky na kabeláž a ventilaci,“ uvedl Andy Chuang, produktový manažer společnosti QNAP. „Hodí se do malých prostor a zároveň podporuje spolehlivý každodenní provoz díky vynikajícímu výkonu a skvělým podnikovým funkcím.“

Výkonná řada TS-855eU s 8jádrovým procesorem nabízí flexibilitu a jednoduchost v různých podnikových aplikacích, jako je virtualizace, vysokorychlostní přístup k datům, zálohy/obnovy dat a souborové servery. Duální připojení 2,5GbE umožňuje slučování portů pro zvýšení efektivity přenosu a odolnosti vůči chybám. Díky dvěma slotům PCIe Gen 3 x4 mohou uživatelé do NAS instalovat síťové karty 10GbE/25GbE a využívat SR-IOV pro lepší propustnost I/O. Dva integrované sloty M.2 PCIe NVMe zajišťují podporu SSD cache, rychlého datového svazku nebo automaticky stupňovaného úložiště Qtier™ (k dispozici v systému QTS) pro další zvýšení výkonu NAS. Řada TS-855eU je certifikována pro virtualizační úložiště VMware® vSphere a Microsoft® Hyper-V.

Řada TS-855eU představuje univerzální řešení pro zálohování a obnovu podporující všestranné cloudové služby pro snadné vytvoření hybridního cloudu. Pracovníci IT mohou pravidelně pořizovat snímky a chránit tím NAS před ransomwarem a vytvářet virtuální privátní sítě pomocí služby QVPN pro bezpečný vzdálený přístup k datům. Podniky mohou snadno vytvořit úložiště FC SAN přidáním NAS řady TS-855eU do stávající infrastruktury FC SAN pomocí PCIe karet QNAP Fibre Channel. NAS řady TS-855eU jsou standardně vybaveny operačním systémem QTS a pro větší spolehlivost a integritu dat je lze flexibilně přepnout na operační systém QuTS hero na bázi ZFS.

Klíčové specifikace

TS-855eU-8G: Jeden 250W napájecí zdroj

Jeden 250W napájecí zdroj TS-855eU-RP-8G: 300W redundantní napájecí zdroje (2 x 300 W)

Kompaktní rackové provedení 2U, 8jádrový procesor Intel® Atom C5125 2,8 GHz, 8 GB paměti DDR4 SODIMM (až 64 GB), podpora paměti DDR4 ECC, pozice pro 2,5”/3,5” pevné disky / SSD SATA 6 Gb/s s možností výměny za provozu, 2 x 2,5GbE gigabitové porty RJ45, 2x slot M.2 PCIe Gen 3 x4, 2x rozšiřující slot PCIe Gen 3 x4, 4x port USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)

