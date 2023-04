Recenze Tactical FlashBang GaN 65W: Pekelně výkonná nabíječka (nejen) na cesty

V dnešní recenzi se podíváme na nabíječku Tactical FlashBang GaN 65W, která nám nedávno dorazila na testy do redakce. A protože s ní již nějakou chvíli nabíjím MacBook, iPhone, Apple Watch a sem tam i mou další elektroniku, je na čase vás seznámit s tím, jaká vlastně je. Pojďme tedy na to.

Technické specifikace

Jak již název napovídá, Tactical FlashBang je síťová nabíječka s výkonem 65W využívající technologii GaN, díky čemuž nabízí v relativně drobném těle právě výše zmíněný vysoký výkon. Toho je nabíječka schopna díky tomu, že pro své tranzistory využívá namísto křemíku využívaného v obyčejných nabíječkách nitrid galia, který je výrazně lepším polovodičem. Díky tomu tak nabízí GaN nabíječky výrazně vyšší výkon než ty křemíkové při použití stejně stejně velkého těla. V případě stejného výkonu jako u křemíkových nabíječek zase stačí GaN nabíječkám podstatně menší tělo, čehož je důkazem i mnou recenzovaný produkt. Pokud jste totiž někdy v minulosti viděli srovnatelně výkonný adaptér pro MacBooky, vězte, že GaN nabíječka od Tacticalu je oproti němu méně než poloviční. Při srovnání s 30W adaptérem od MacBooku Air M1 je pak GaN Tacticalu poloviční, což je vzhledem k jeho výkonu vcelku vtipné.

Síla GaN nabíječky od Tacticalu však není jen ve vysokém výkonu v kompaktním těle, ale taktéž v tom, že je osazena celkem třemi porty ve složení dvou USB-C a jednoho USB-A. Velkým pozitivem nabíječky je pak to, že výkon není sdílený jak je tomu u spousty konkurenčních nabíječek, kdy jejich celkový výkon vyvodí výrobce zkrátka jen součtem maximálních výkonů všech portů. Namísto toho můžete počítat s tím, že jedno USB-C nabízí standardně až 65W, druhé standardně až 33W a USB-A pak až 30W. Pokud pak budete využívat porty kombinovaně, v případě obou USB-C lze z prvního „vytěžit“ až 45W a ze druhého 18W. Tato kombinace tedy ve výsledku bez problému stačí na nabíjení MacBooků Air a zároveň na takřka plnohodnotné rychlonabíjení iPhonů (ty totiž podporují až 20W). V případě využití jen jednoho, nejvýkonnějšího USB-C portu tato nabíječka využitelná i v kombinaci se 13“ MacBookem Pro, který vyžaduje 61W.

Vzhledem k výkonu nabíječky zřejmě nikoho příliš nepřekvapí, že podporuje všechny běžně využívané rychlonabíjecí standardy. Nechybí zde tedy podpora protokolů PPS, PD3.0, QC.3.0, BC1.2 či AFC. Bez problému tedy nabijete nabíječkou maximální rychlostí zařízení od Applu, Samsungu, Huawei i spousty dalších výrobců.

Zpracování a design

Nabíječka Tactical FlashBang GaN 65W je vyrobena z plastu, který je zčásti na povrchu matný a zčásti lesklý. K dostání je jak v černé, tak i bílé barevné variantě, přičemž nám do redakce dorazila na testy varianta tmavá. Pokud vás pak zajímají rozměry, ty jsou včetně vidlice 10 x 3,5 x 3 cm, přičemž bez vidlice je délka těla 6,5 cm. To vše přitom při příjemné hmotnosti 122 gramů. Jen pro představu, nabíječka pro můj MacBook Air M1 s výkonem 30W měří bez vidlice 5,5 x 5,5 x 2,8 cm při hmotnosti 159 gramů.

Pokud vás zajímá design, jeho hodnocení je samozřejmě ryze subjektivní záležitostí. Kdybych jej však měl i přesto zhodnotit, musím říci, že černý kabátek nabíječce vskutku sluší, ale hlavně zvládá už tak drobné tělo ještě více opticky zmenšit. I díky tomu proto působí nabíječka poměrně elegantním dojmem, což není rozhodně od věci. Přeci jen, žijeme v době, kdy elektroniku do elektrické sítě zapojujeme na nejrůznějších místech a není proto od věci, když vypadá nabíjecí adaptér k světu.

Fotogalerie tactical gan 4 tactical gan 3 tactical gan 2 tactical gan 1 tactical gan 5 Vstoupit do galerie

Testování

A jaká tedy nabíječka Tactical FlashBang GaN 65W je v reálném životě? Musím říci, že opravdu skvělé. Musím se přiznat, že mě dlouhodobě tahání vícero nabíjecích adaptérů pekelně štve a proto se snažím využívat právě nabíječky s více porty, u kterých však často narážím na to, že jsou výkonnostním zklamáním a elektroniku nabíjí pomalu. Zde ale musím říci, že jsem si na rychlost nabíjení stěžovat absolutně nemohl. Nabíječku jsem využíval primárně pro nabíjení MacBooku Air a iPhonu 14 Pro, přičemž rychlost jejich nabití byla prakticky stejná jako při využití originálních nabíjecích adaptérů od Applu s jednou zdířkou. Třetí zdířku jsem pak využíval pro Apple Watch a ani zde jsem nezpozoroval jakékoliv zpomalení. Rychlost nabíjení zde zkrátka hraje prim. Ano, je sice pravda, že zřejmě jen málokdy potřebuje člověk nabít tři zařízení současně, ale pokud k této situaci dojde, můžete si být jistí, že pokud vám výkonnostně nabíječka stačí (tedy máte například stejný setup jako já), budete mít vše nabito takřka nejvyšší možnou rychlostí. A pokud na čas nabíjení netlačíte vůbec, můžete se alespoň spolehnout na to, že „nakrmení“ vaší elektroniky novou energií proběhne bez problému.

Kladně hodnotím i to, jak málo se nabíječka při nabíjení elektroniky zahřívá. Jasně, nějaké to teplo přeci jen vytváří, avšak vzhledem k tomu, jak výkonná je, se jedná o vskutku zanedbatelné zahřátí, tedy minimálně v porovnání s napájecími adaptéry od Applu, které „topí“ na můj vkus naopak až moc. Když jsem měl například před pár lety 16“ MacBook Pro, jeho adaptér byl člověka skoro až schopný popálit, jak moc se uměl rozehřát. To zde ale naštěstí vůbec nehrozí, což je super nejen skrz uživatelskou bezpečnost, ale taky kvůli tomu, že se nemusíte bát nabíječku krátce po dokončení napájení elektroniky hodit do batohu a vyrazit s ní na cestu či d práce. Teplem vám totiž v zavazadle nic nepoškodí. Pokud vás pak zajímá, zda nabíječka píská, jak tomu u některých nabíjecích adaptérů je, pak pro vás mám dobrou zprávu – nepíská.

Resumé

Zcela upřímně musím říci, že mě vlastně nenapadá, v čem by mě nabíječka zklamala. Její výkon je v poměru s velikostí těla naprosto perfektní, design povedený a celková spolehlivost alespoň za dobu mého testování taktéž zaslouží jedničku. Pokud vám tedy tak jako v mém případě 65W pro napájení vaší elektroniky postačí, pak si myslím, že jste právě našli alternativu za všechny vaše domácí adaptéry. Tento kousek se totiž skutečně povedl.

Slevový kód

Pokud vás nabíječka zaujala, máme pro vás skvělou zprávu. 15 z vás ji totiž může získat díky slevovému kódu tactical20 o 20 % levněji – tedy namísto 890 Kč za 712 Kč. Jak však uvádíme, platnost kódu je omezena na patnáct využití a proto doporučujeme s nákupem neotálet.

Nabíječku můžete zakoupit zde