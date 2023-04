Před iOS 17 vydá Apple ještě minimálně dvě aktualizace iOS 16

Červnová WWDC sice již klepe na dveře, to však neznamená, že Apple už rezignoval na nynější verze svých operačních systémů kvůli vývoji jejich nástupců. Například u iOS 16 je již nyní jasné, že se před vydáním iOS 17 dočkáme ještě minimálně dvou jeho verzí.

Že kalifornský gigant testuje iOS 16.5 není již pár týdnů díky analytickým webovým nástrojům žádné tajemství. Vývojáři nejen z Applu se totiž z iPhonů, na kterých je již interní verze iOS 16.5 nainstalovaná, vesele přihlašují na nejrůznější weby světa a to čím dál častěji, díky čemuž je víceméně jasné, že se vydání této verze blíží. Intenzivně navíc běží už i veřejné testování, do kterého se může zapojit kdokoliv. A co víc, nyní se začaly v analytických nástrojích objevovat i přihlášení z iOS 16.6, tedy pravděpodobně poslední verze iOS 16. Ta je nicméně zatím ve fázi raného interního testování, protože přihlášení se z tohoto systému hlásí weby po celém světě zatím velmi málo. Ostatně, ještě aby ne. Pro Apple je totiž samozřejmě daleko důležitější nyní zdárně dokončit iOS 16.5 s opravami chyb, než se již věnovat iOS 16.6.

Kdy se vydání obou systémů dočkáme je v tuto chvíli velkou neznámou. iOS 16.5 je totiž nyní stále v první polovině svého beta testování, takže zde lze očekávat vydání nejdřív na začátku května, ne-li až v jeho polovině. Pokud pak Apple dodrží podobný testovací harmonogram i u iOS 16.6, mohl by vyjít klidně až ke konci června coby skutečně poslední verze iOS 16. V létě se totiž pak už Apple zaměří primárně na iOS 17, kterým „šestnáctkový“ iOS v září na iPhonech nahradí. Do září tedy dorazí ještě minimálně dvě aktualizace, přičemž pokud Apple naseká do softwarů chyby, není vyloučeno, že je ještě proloží pár minoritními opravnými patchy.