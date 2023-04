O2 výpadek

Jak jsme vás již informovali postihl ČR výpadek mobilní sítě. Největší problém má však O2, kterému nefunguje hned několik služeb. Zákazníkům nefunguje volání, posílání zpráv, ani mobilní internet. Zákazníci problémy s O2 hlásí od 18:00 a situace i nadále přetrvává.

AKtuálně se podle informací od O2 snaží operátor siť zprovoznit, ovšem nedokáže říct, kdy bude situace zcela pod kontrolou. Pokud patříte mezi zákazníky O2, pak věřte, že technici se situaci věnují a je v zájmu samotného operátora, aby se ji podařilo co nejdříve vyřešit. Mluvčí O2 se pak na Twitteru zákazníkům omluvila, za vzniklé potíže.

V současné době můžete zaznamenat problémy s hovory a datováním v naší síti. Za to se moc omlouváme. Chceme vás jen ujistit, že děláme maximum pro to, aby to netrvalo dlouho. Děkujeme za pochopení.

— O2 CZ (@O2_CZ) April 11, 2023