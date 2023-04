Revoluce je tu! Apple umožní instalaci iOS na jakýkoliv telefon

Dříve naprosto nepředstavitelná věc se má co nevidět stát skutečností. Dnes v noci totiž Apple skrze tiskovou zprávu oficiálně oznámil, že svůj mobilní operační systém iOS uvolní pro jakékoliv smartphony ve snaze o jeho co největší celosvětové rozšíření. Tímto krokem nejenže zavaří konkurenčnímu Androidu, ale zároveň si zajistí příliv nových uživatelů, kteří jsou pro něj v posledních letech díky extrémně rostoucí popularitě jeho služeb typu Apple Music, App Store a tak podobně čím dál tím důležitější.

Apple se rozhodl tuto převratnou novinku oznámit v noci z pátku na sobotu, protože ji velmi pravděpodobně vnímá sám jako dost kontroverzní a čeká za ní salvu kritiky. Ostatně, stejným stylem se v minulosti rozhodl oznámit třeba i zrušení AirPower, od kterého před pár dny uplynuly už celé čtyři roky. Jeho strachu z kritiky se však objektivně divit nelze. Právě operační systém iOS byl totiž dlouhé roky vnímán jako pomyslná perla iPhonů a mnozí uživatelé se k jejich koupi rozhodovali právě kvůli němu a jeho dokonalé odladěnosti pro hardware v iPhonech. Jak se však nyní zdá, Apple již narazil na pomyslný strop a pro udržení vyžadovaného tempa růstu musí expandovat mimo svůj hardware. A to i za cenu kritiky a částečné změny celkové filozofie produktů.

Ačkoliv v tiskové zprávě Apple informuje ryze o svém vlastním rozhodnutí založeném na budoucnosti jeho byznysu, na sociálních sítích se již čile spekuluje nad tím, zda jsou jeho slova zcela pravdivá. V posledních měsících a letech má totiž značné problémy s plněním podmínek kladených Evropskou unií, která jej nutí k celé řadě úprav právě v iOS. Do budoucna bychom se tak měli dočkat například možnosti instalace aplikací i mimo App Store, příchodu internetových prohlížečů nevyužívajících WebKit či podpory plateb přes jiné služby než Apple Pay. Je proto možné, že se Apple zkrátka rozhodl celý tento „diktát“ vyřešit po svém možností instalace iOS na jakýkoliv jiný smartphone odpovídající jeho technickým požadavkům, jelikož by tímto krokem EU zajímavě obešel. Evropská unie by jej pak za něj mohla dokonce i pochválit, jelikož u iOS na konkurenčních hardwarech slibuje dlouholetou softwarovou podporu, což by mohlo znamenat pro nadcházející roky snížení elektroodpadu. Androidí telefony totiž právě kvůli krátké softwarové podpoře příliš dlouhou životnost nemají.

„Jsme nadšeni z toho, až náš skvělý operační systém nabídneme již brzy všem bez ohledu na to, zda preferují iPhone, Samsung či jiný smartphone. Věříme, že tento krok mnozí uživatelé ocení a na operační systém iOS s chutí přejdou. Již nyní jim můžeme garantovat to, že budeme na vylepšování iOS neúnavně pracovat a poskytovat mu dlouhou softwarovou podporu i mimo iPhony,“ stojí v tiskovém prohlášení Applu. To je však bohužel nyní z neznámého důvodu z Newsroomu Applu, ve kterém jsou zveřejňovány veškeré tiskové zprávy, skryté. Zda se jedná o technickou chybu nebo bylo vše zveřejněno jen dřív než mělo je v tuto chvíli otázka. Bohužel, vzhledem k tomu, že je dnes sobota a navrch 1. apríla, dřív než v pondělí se k celé záležitosti Apple nejspíš nevyjádří. Přeci jen, i jeho vedení a popřípadě technici si chtějí užít klidný víkend. A ten přejeme i my vám!