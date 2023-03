Máte problémy s vaším Apple produktem? Vyřešte jej v autorizovaném servisu iStores

Komerční sdělení: Přestože jsou Apple produkty z hlediska kvality na velmi vysoké úrovni, pravdou je, že i ony se čas od času rozbijí. Jako každá jiná elektronika osazená baterií navíc potřebují po delším používání její výměnu, aby je bylo opět možné bezproblémově využívat. Jak s poruchami, tak výměnami baterií či jinými trablemi vám nejlépe pomohou v autorizovaných servisech v čele iStores.sk.

iStores není jen prodejcem Apple produktů. Díky jeho autorizovanému servisu, který disponuje certifikáty od Applu, se totiž postará právě i o jejich následný servis. Díky certifikaci si navíc můžete být jisti tím, že k opravám budou využity jen originální díly a budou provedeny Applem schválenými postupy, takže vaší elektroniky skutečně prospějí namísto toho, aby se na ní negativně podepsaly. Právě to se přitom může při využití služeb neautorizovaných servisů klidně stát. A co že u iStores získáte dál? Je to například výměna obrazovky iPhonu v tentýž dej při jeho odevzdání technikům do 15:00. Výměnu baterie zvládají technici dokonce na počkání, spousta dalších úkonů jim pak zabere jednotky hodin a vy se tak ke svému jablíčku dostanete velmi rychle.

Problém není ani s tím, když se vám porouchá vaše primární zařízení a vy tak rázem přijdete například o možnost pracovat či komunikovat. V iStores vám totiž rádi půjčí po dobu servisování vašeho rozbitého produktu náhradní zařízení a to za pouhá 2 Eura na den. A kdyby se oprava vašeho produktu prodražila, můžete si platbu rozložit klidně i na splátky, aby se vám zaplatila snáze. Autorizovaný servis iStores.sk ale nabízí i spoustu dalších benefitů, které zákazník jistojistě ocení. Na mysli máme třeba 5 autorizovaných servisních středisek na Slovensku a 10 odběrných míst či možnost zarezervovat si termín na konkrétní opravu, aby vše proběhlo jako po másle. Zkrátka a dobře, pokud se vám vaše Apple produkty rozbijí, už víte, jak to vyřešit.

Více informací o autorizovaném servisu iStores.sk naleznete zde