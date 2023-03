Už žádné duplicity! iOS 16.4 přináší jednu z nejužitečnějších novinek loňska na iCloud

Ačkoliv se ještě před pár dny zdálo, že toho iOS 16.4 příliš mnoho zajímavého nepřinese, opak je pravdou. Ke spoustě nových emoji, podpoře webových push notifikací či třeba režimu pro zkvalitnění GSM hovorů totiž v systému dorazí i upgrade jedné z nejlepších novinek loňska. Řeč je konkrétně o systému pro rozpoznávání duplicitních obrázků, díky kterému si tak jednoduše pročistíte svou knihovnu. Ten je již pár měsíců dostupný v aplikaci Fotky, nyní se však rozšíří i do sdílených knihoven fotografií na iCloudu.

Novinka se bude ve sdílených fotkách na iCloudu chovat de facto stejně jako ve vašem soukromém fotoalbu na iPhonu. Systém tedy bude pár dní zpracovávat snímky, aby mohl následně vyhodnotit, které jsou duplicitní, a ty následně přesunout do nové složky. Na vás pak už jen bude dané fotky roztřídit a případně je promazat, čímž jednak knihovnu zpřehledníte, ale hlavně si ušetříte nějaké to místo v úložišti, což není rozhodně od věci. Máte-li tedy ve sdílené knihovně tisíce fotek, mezi kterými se nějaká ta duplicita najde, je rozhodně na co se těšit. Apple totiž třídění daných snímků vyřeší za vás.