Epic: Pro vytvoření hyperrealistického avatara s vaši podobu vám letos bude stačit pouze iPhone!

Již letos se dočkáme možnosti vytvořit si vlastního, hyperrealistického avatara pouze za pomoci našeho iPhonu, alespoň to tvrdí společnost Epic, která se chystá v letošním roce přinést na iPhony technologii Metahuman Animation. Nová sada funkcí Metahuman Animator umožní zachytit pomocí kamery a LiDARu hyperrealistickou podobu člověka a tu pak převést do virtuálního světa. Podle Epicu bude stačit výkon iPhone k tomu, aby z dat, která nascanujete pomocí kamery a LiDARu vytvořil postavu, kterou Epic označuje jako MetaHuman. Vámi vytvořený avatar pak bude zachycovat nejen realisticky váš obličej, ale také vaše pohledy, mimiku, pohyby a chování. Avatar tak bude dělat stejná gesta, stejně se pohybovat, mrkat, pohybovat rty nebo dělat další věci, které běžně děláte.

Jakmile vytvoříte človíčka ve virtuální realitě s vaší podobou, tedy takzvaného MetaHuman, můžete jej využít v rámci Unreal Engine. Epic uvádí, že tato technologie zpřístupní možnost využít vlastní hyperrealistickou postavu v rámci her a to jak těch AAA, tak i těch od nezávislých vývojářů nebo fanoušků. Díky technologii tak najednou může po palubovce v NBA 2024 běhat avatar, který vypadá a hýbe se stejně jako vy. Vše by mělo jak vidíte ve videu níže vypadat tak detailně, že skutečně budete mít animovanou verzi sama sebe a to včetně všech nejmenších detailů. Technologie by pak měla nabídnout možnost zachytit nejen obličej, ale také pohyb celého těla.

Samozřejmě MetaHuman Animator je technologie, která funguje primárně s profesionálním řešením pro scanování postav jako je HMC snímání od Technoprops a podobně. Ovšem pokud budete vývojář začátečník nebo si vy sami budete chtít do hry jenž to umožní vložit vlastního avatara, pak vám skutečně bude stačit pouze iPhone. Je také otázkou, zda Epic ví, že iPhone 15 Pro nabídne skutečně výrazný nárůst výkonu, jak se očekává nebo zda na tuto technologii dostačuje již aktuální iPhone 14 Pro.