Sony by už v příštím roce mohla udělat mezigenerační update své herní konzole. Stejně jako jsme se v minulosti dočkali PS4 Pro, i nyní by měla dorazit konzole PS5 Pro. Tvrdí to alespoň insider Tom Henderson, podle kterého se konzole dočkáme nejdříve v druhé polovině příštího roku. Nad specifikacemi visí otazník. Kromě pochopitelně vyššího výkonu se očekává taktéž větší SSD.

