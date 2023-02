Není to tak dávno, co jsme vás informovali o záměru moderské skupiny 7K vdechnout Mafii nový život. Včera byl vydán trailer, který kromě postav a dabingu odhaluje taktéž datum vydání. Do Lost Heaven s novým příběhem, který bude datován před událostmi minulé hry, se tedy vrátíme 25. února. Pod odstavcem můžete vidět trailer.