Apple opět odložil představení vylepšené verze Studio Displaye

Fanoušci externích displejů z dílny Applu si budou muset ještě nějakou dobu na představení nového modelu počkat. Ačkoliv se totiž celá řada analytiků shodovala na tom, že by měl další monitor Apple ukázat již v prvním čtvrtletí letoška, nic takového se nakonec nestane. Tvrdí to alespoň zdroje analytika Rosse Younga, dle kterých Apple na displeji stále pracuje.

Fotogalerie Mac Studio a Studio DIsplay 28 Mac Studio a Studio DIsplay 32 Mac Studio a Studio DIsplay 33 Mac Studio a Studio DIsplay 34 Mac Studio a Studio DIsplay 36 Mac Studio a Studio DIsplay 37 Mac Studio a Studio DIsplay 38 Mac Studio a Studio DIsplay 13 Mac Studio a Studio DIsplay 14 Mac Studio a Studio DIsplay 15 Mac Studio a Studio DIsplay 16 Mac Studio a Studio DIsplay 17 Mac Studio a Studio DIsplay 18 Mac Studio a Studio DIsplay 12 Mac Studio a Studio DIsplay 11 Vstoupit do galerie

Novým displejem má být konkrétně 27“ model s miniLED podsvícením, který by se měl zařadit mezi nynější Studio Display a Pro Display XDR a to jak svými specifikacemi, tak i cenovkou. Na tom sice Apple pracuje již poměrně dlouho, avšak překvapivě se mu stále nedaří dokončit. Kvůli tomu proto musel už potřetí jeho představení odložit, přičemž poprvé tak údajně učinil v polovině loňska, podruhé pak loni v říjnu a potřetí nyní. Co konkrétně se Applu nedaří sice není jasné, nahlas se nicméně hovoří například o tom, že displej bude podporovat 120Hz obnovovací frekvenci či celou řadu dalších technologií, které zatím nejsou u externích displejů Applu úplně běžné. Je tedy možné, že právě na nich zatím kalifornský gigant tápe. Ať už tomu tak však je či není, jablíčkářům ve výsledku nezbývá stejně nic jiného než čekat na dokončení vývoje.