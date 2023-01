5 let vývoje Applu nestačilo, aby nový HomePod nezanechával skvrny na nábytku

Pokud máte doma stůl z masivu a položili jste na něj původní HomePod, pak jste poté co jste jej zvedli byli nejspíš nemile překvapeni. Gumová podložka na spodní části HomePodu totiž zanechává na dřevě skvrny, které sice lze odstranit, ovšem není to úplně snadné. Když tak Apple po 5 letech ukázal druhou generaci HomePodu, nenapadlo známého influencera MKBHD nic lepšího, než vyzkoušet, jak je na tom HomePod 2 ve srovnání s původní generací právě v zanechávání kroužků na dřevě. Světe div se, sice je to o něco lepší, ovšem HomePod stále na dřevěném povrchu zanechává stopy. Apple o problému ví, protože už u původního HomePodu vydal podpůrný dokument, ve kterém přiznal, že na některých dřevěných površích může HomePod zanechávat stopy. Ty jsou podle něj způsobeny vznikajícími oleji mezi silikonovou základnou a povrchem stolu.

Skvrny podle Apple mohou, ale také nemusí zvednout, a tak Apple celý případ uzavřel tím, abyste zkrátka umístili HomePod na jiný povrch. Možná by se mohlo zdát, že když jedna z největších, nejbohatších a jak se ještě před nedávnem Apple označoval také nejinovativnějších společností světa o problému ví, něco s ním udělá. Bohužel výsledek je stejný jako před pěti lety a tak nezbývá, než vyměnit stůl a nebo si nekupovat HomePod.

