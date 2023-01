Medvěd byl tak fascinován fotopastí, že si pořídil 400 selfie

Fotopasti jsou dnes již zcela běžná zařízení, pomocí kterých monitorují ochránci, myslivci nebo napříklas správci parků výskyt a migraci zvěře. Většinou na nich najdou fotografie různých zvířat, které okolo fotopasti umístěné většinou u stezek po kterých chodí zvířata, zachytily. Ovšem to neplati v Coloradu, konkrétně v národním parku Boulder, kde jistého medvěda fascinovala fotopast tak moc, že z 580 otografií, které zachytila, patří rovnou 400 onomu medvědovi. Ten navíc nevypadá na většině z nich tak, že by fotopast zkoumal, ale spíše před ni doslova a do písmene pózuje.

Fotografie zveřejnili správci parku na svém oficiálném instagramovém profilu před několika týdny, ovšem až nyní, poté co se objevily také na jejich instagramu, se staly doslova virálními. Ostatně podívejte se sami, jaké pózy medvěd před objektivem předvedl. Navíc v tomto případě se jedná o skutečně přirozenou krásu, bez použití jakéhokoli filtru, tedy kromě nočního vidění.