7 tipů pro iOS 16.3

Jednou z hlavních novinek, které jsme se dočkali v iOS 16.3, je příchod podpory hardwarových bezpečnostních klíčů pro dvoufaktorové ověření Apple ID. Dvoufaktorové ověření už se v dnešní době pro bezpečné přihlašování využívá všude možně a svým způsobem se jedná již o bezpečnostní standard. Doposud probíhalo dvoufaktorové ověření Apple ID s využitím ověřovacích kódu z jiných zařízení, to se ale nyní mění, jelikož uživatelé se nově mohou ověřit právě pomocí kompatibilního bezpečnostního klíče, například od YubiKey a dalších společností. Pokud byste chtěli bezpečnostní klíč přidat, stačí přejít do Nastavení → váš profil → Heslo a zabezpečení → Přidat bezpečnostní klíče.

Již před několika týdny představil Apple také funkci Pokročilá ochrana dat na iCloudu. Tato nová funkce vylepšuje koncové šifrování dat na iCloudu, které bylo dlouhou dobu k dispozici pro 14 kategorií dat. V případě, že si rozšířenou ochranu dat na iCloudu aktivujete, tak dojde k rozšíření koncového šifrování na 23 kategorií, ve kterých nově nechybí třeba zálohy zařízení a zpráv, iCloud Drive, poznámky, fotky, připomínky, nahrávky zvuku, záložky v Safari, zkratky a lístky v Peněžence. Doposud však mohli tuto novou funkci využít jen uživatelé z USA, v iOS 16.3 se to ale mění a novinka je konečně k dispozici globálně. Aktivovat ji můžete v Nastavení → váš profil → iCloud → Pokročilá ochrana dat.

V minulém týdnu jsme se dočkali představení hned několika nových produktů od Applu. V jeden den pak kalifornský gigant vydal druhou generaci HomePodu, a to společně s novým Unity řemínkem pro Apple Watch. Kromě řemínku však došlo také k představení Unity tapety pro zamknutou obrazovku iPhonu a Unity ciferníku pro jablečné hodinky. Tyto Unity doplňky byly zpřístupněny právě v iOS 16.3, respektive ve watchOS 9.3, takže pokud byste chtěli vyjádřit svou podporu Měsíci černošské kultury a historie, který připadá na únor, tak nyní už můžete.

Oprava chyby displeje iPhone 14 Pro Max

Dost možná jste si v posledních dnech všimli toho, že se začali objevovat nespokojení uživatelé iPhonů 14 Pro Max, kteří si konkrétně stěžovali na vyobrazování různých pruhů na displeji jejich jablečných telefonů. Zpočátku nebylo jasné, zdali se náhodou nejedná o hardwarový problém, což by pro Apple byl obrovský průšvih. Nakonec to ale naštěstí dobře dopadlo a jednalo se pouze o softwarovou chybu. Pokud tedy i vy máte s pruhy na displeji iPhonu 14 Pro Max problém, proveďte aktualizaci, a to v Nastavení → Obecné → Aktualizace softwaru.