Nový MacBook Pro jako herní mašina? Apple u něj vylepšil jednu z klíčových věcí

Macy nejsou uživateli vnímány coby ideální herní „železa“ z celé řady důvodů v čele s nepodporou her operačním systémem macOS. Kdybychom si však tuto skutečnost odmysleli, narazili bychom třeba na to, že jsou Macy nesrovnatelné i z hlediska přenosu obrazu do externího monitoru. K tomu totiž využívá valná většina hráčů HDMI, které je však dle verze omezeno na určitou snímkovou frekvenci. Jinými slovy, je do jisté míry jedno, jak výkonný vlastně počítač je, jelikož ani ten nejlepší výkon nakonec člověk nedokáže kvůli špatnému HDMI přetavit do snímkové frekvence tak, aby daná hra stála opravdu za to. Jak se však zdá, s touto věcí je u nových MacBooků Pro konečně konec, čímž se do jisté míry dveře pro zajímavější gaming pootevírají.

Macy v čele právě s řadou MacBook Pro disponovaly doposud jen HDMI ve verzi 2.0, které je omezeno na obnovovací frekvenci 60Hz a tedy de facto i 60 fps. Problém je však v tom, že zejména u akčních her je důležité mít fps více, takže verze 2.0 představovala v tomto směru pro Macy velké omezení. V úterý představené MacBooky Pro však konečně dostaly do vínku HDMI 2.1, které toto omezení boří. V kombinaci s M2 Pro a M2 Max totiž zvládne buď 8K při 60Hz nebo 4k při 240Hz, takže plynulost zobrazovaného obsahu na externím monitoru s podporou vyšších obnovovacích frekvencí bude u nových strojů podstatně plynulejší než na co byli zvyklí majitelé předešlé generace, za což si Apple zaslouží rozhodně pochvalu.

14“ MacBook Pro M2 Pro či M2 Max zakoupíte zde

16“ MacBook Pro M2 Pro či M2 Max zakoupíte zde