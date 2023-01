Starship již možná brzy zamíří na oběžnou dráhu Země

Ačkoli nejoptimističtější zprávy tvrdily, že Starship vzlétne do vesmíru už v létě loňského roku, stále se nic neudálo. Sám Elon Musk ale řekl, že by k tomu mohlo dojít již brzy. SpaceX pak na Twitteru dodala, že tým zahájil předletové zkoušky, které potrvají několik týdnů. Háček ovšem visí nad obdržením licence ze strany Federal Aviation Administration (FAA). Bylo to právě v létě, co tato instituce požadovala po SpaceX na 75 změn, které by zmírnily dopad startu rakety na okolní prostředí.

Team are stepping into a series of tests prior to Starship's first flight test in the weeks ahead, including full stack wet dress rehearsals and hold down firing of Booster 7's 33 Raptor engines — SpaceX (@SpaceX) January 12, 2023