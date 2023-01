Apple se zbláznil. Macy prodávané před 4 roky za 1,1 milionu nyní vykupuje 54x levněji

Že se postupem času propadá cena elektroniky není samozřejmě žádnou novinkou. Je však vůbec možné, aby cena high-endových strojů spadla tak, že jejích výkupní cena nyní nestačí ani na nejnovější iPhone? Přesně tyto otázky se nyní začínají objevovat na sociálních sítích po včerejším odhalení nových MacBooků Pro s čipy M2 Pro a M2 Max. Na ty by totiž mnozí jablíčkáři rádi přešli právě výměnou za jejich starý stroj, avšak když viděli, co jim Apple nabízí ve výkupní kalkulačce svého Trade In programu, zůstali zděšeni.

Trade In program Applu v zahraničí je ve své podstatě totéž, co u nás nabízí Apple Premium Reselleři. V rámci tohoto programu je tedy možné se zbavit své staré elektroniky s tím, že na protiúčet si můžete rovnou vybrat elektroniku novou, z jejíž ceny bývá čas od času odečten třeba i nějaký ten výkupní bonus a tak podobně. Zdánlivě skvělá možnost přechodu má však evidentně svou stinnou stránku, jelikož vyšší konfigurace strojů evidentně nedokáže přes tento systém Apple nacenit tak, aby byl přechod z nich smysluplný. Například právě výše zmíněný Mac Pro ve vrcholové konfiguraci kupovaný za 52 199 dolarů před 4 lety nyní v Trade In programu vychází tak, že za něj Apple vyplatí 970 dolarů – tedy takřka 54x nižší částku než jaká byla pořizovací, což je naprosto šílené. Vždyť za 970 dolarů nekoupíte v dnešní době ani základní iPhone 14 Pro. Přechod ze starších výkonných mašin si tedy pravděpodobně každý dvakrát rozmyslí a zcela určitě se jej bude snažit provést jinými kanály než přes Apple Trade-In program.