Chcete Apple TV? Počítejte s tím, že vás přes ní bude Apple nutit k pořízení iPhonu

Přestože Apple produkty dávají největší smysl ve chvíli, kdy jich má člověk více a dokáže je mezi sebou nejrůzněji propojit, faktem je, že spousty uživatelů si vystačí jen s jedním Apple produktem jen pro uspokojení určitých požadavků. Leckdo má tedy jen iPhone, jiní zase využívají jen Macy a setkat se lze třeba i s uživateli, kteří mají jen Apple TV, protože se jim přes ní zkrátka dobře konzumuje obsah. Háček je však v tom, že od aktualizace na tvOS 16 nutí Apple majitele Apple TV k tomu, aby si koupili iPhone. což je přinejmenším zvláštní.

Doposud platilo, že Apple produkty fungovaly jeden bez druhého naprosto bez problému, byť samozřejmě jste je nemohli využít naplno. To se však nyní poměrně překvapivě minimálně u Apple TV změnilo. Když jí totiž zaktivujete a aktualizujete na tvOS 16, vyskočí na ní hláška, že je třeba přijmout nové podmínky iCloudu, kterou by zřejmě naprostá většina z nás okamžitě potvrdila. Háček je však v tom, že to na Apple TV udělat nelze, jelikož vás tv box vyzve k tomu, abyste si podmínky prostudovali a posléze potvrdili na iPhonu či iPadu. A jen pro zajímavost, i tyto produkty musí být na nejnovější verzi OS, jinak vám totiž jako čtečka podmínek neposlouží. Není to přitom jen o potvrzení podmínek. Na Apple TV totiž může vyskočit třeba i hláška žádající uživatele o aktualizaci nastavení Apple ID, přičemž i k tomu nyní tvOS požaduje iPhone.

I own an Apple TV.

I own not a single other Apple device. Not one.

Every time I start the Apple TV I get this prompt now. @Apple what do you expect me to do about this? pic.twitter.com/CsNaTNNIHp

— chris @c@pub.waffle.tech (@hugelgupf) January 16, 2023