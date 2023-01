Podívejte se jak využít funkci Hyperlapse na maximum a pořídit perfektní záběry!

Pokud toužíte po natáčení zajímavých záběrů, pak vám přijdou vhod rady od youtube kanálu s přiznačným názvem Learn Online Video, který se tentokrát podíval na to, jak využít funkci Hyperlapse, respektive časosběr, kterou máme v našich iPhonech. Zatím co většina běžných uživatelů ji používá pro to, aby zachytili videa ukazující východ nebo západ slunce, můžete s ní vytvořit neuvěřitelně kreativní a zajímavé záběry. Ostatně podívejte se sami na následující video, ve kterém se dozvíte, jak je možné Hyperlapse využít.