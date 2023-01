Pokud sledujete Rally Dakar 2023, pak si můžete stáhnout do svého iPhone oficiální aplikaci, díky které máte možnost sledovat nejen fotografie, videa, ale také aktuální rozestupy mezi posádkami přímo na vašem iPhone. Aplikace je oficiální aplikací přímo od organizátorů a nabízí vskutku zajímavý přehled všeho, co by vás o Dakaru mohlo zajímat.

Dakar 2023 aplikaci si můžete stáhnout zdarma přímo zde.