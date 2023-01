Samsung Galaxy S23 představení: V tento den bude odhalen největší konkurent letošních iPhonů

Samsung Galaxy S23 představení proběhne 1. února 2023 a ujít bychom si jej neměli ani my jakožto fanoušci konkurenčního Applu. Nové telefony řady Galaxy S23 budou přeci jen jedněmi z největších, ne-li těmi největšími konkurenty jako loňských, tak i letošních iPhonů. Jako již tradičně se proto dá očekávat po jejich představení extrémní množství nejrůznějších porovnání, které budou mít za cíl odhalit, zda jsou lepšími telefony z dílny Samsungu, nebo ty vyráběné Applem.

Bring your epic moments into the spotlight. Join us at #SamsungUnpacked, on February 1, 2023.

Learn more: https://t.co/D6nxwskXj1 pic.twitter.com/jllmsDvWmD

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 10, 2023