Přijde vám 1 TB úložiště u iPhonu zbytečné? S tímto nastavením jej zaplníte za 170 minut

Zatímco ještě před pár lety jsme si u iPhonů prakticky bez problémů vystačili s úložištěm o kapacitě 16 GB, tak v dnešní době už většina uživatelů vyžaduje alespoň 128 GB úložiště. Data jsou zkrátka pořád větší a svým způsobem se jedná o technologický vývoj, byť se samozřejmě nesmí zapomínat na optimalizaci. V současné chvíli si můžete od Applu zakoupit iPhony v celkově čtyřech kapacitách, a to 128 GB, 256 GB, 512 GB a 1 TB. Nejoblíbenější jsou první dvě zmíněné kapacity, a to mimo jiné vzhledem také k ceně, která u vyšších kapacit stoupá do astronomických výšin.

Mnoho jedinců navíc k tomu uvádí, že pořízení iPhonu s 512 GB, 1 TB či dokonce do budoucna větším úložištěm zkrátka nedává smysl, jelikož uživatelé nemají šanci tak velký prostor na chytrém telefonu zaplnit. Co si navíc budeme nalhávat, mnoho z nás nemá takovou kapacitu úložiště ani na Macu či v počítači, takže se svým způsobem skutečně jedná o extrémní záležitost. Dost možná vás ale překvapí, že na novějších iPhonech můžete takové úložiště zaplnit jen za pár minut, a to prostým natáčením 10-bit HDR 4K videa ve formátu Apple ProRes, což je jeden z nejpopulárnějších formátů pro natáčení profesionálního videa, který se jablečné telefony naučily natáčet teprve nedávno.

Podívejte se na rozdíl mezi ProRes, Cinematic 4K a stadardním záznamem na iPhone 14 Pro Max

Samotný Apple uvádí, že jediná minuta záznamu 10-bit HDR 4K videa ve formátu Apple ProRes zabírá v úložišti okolo 6 GB, což je svým způsobem i na dnešní dobu pro většinu obyčejných uživatelů nepředstavitelné. Jednoduchou matematikou můžeme zjistit, že úložiště o kapacitě 512 GB lze hrubým výpočtem kompletně zaplnit zhruba 85 minutami takového záznamu, úložiště o kapacitě 1 TB se pak podaří zaplnit 170 minutami záznamu ve zmíněné kvalitě. Pokud byste chtěli 10-bit HDR 4K video ve formátu Apple ProRes natočit, tak k tomu budete potřebovat iPhone 13 Pro nebo 14 Pro. Následně stačí přejít do Nastavení → Fotoaparát → Formáty, kde dole aktivujte Apple ProRes. Berte však na vědomí, že se skutečně jedná o formát pro profesionální fotografy a kameramany a pro jeho přehrání budete samozřejmě potřebovat displej, který jej umí v plné kvalitě přehrát. Pro většinu klasických uživatelů je tedy Apple ProRes zcela zbytečný.