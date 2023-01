Co udělá tiskárna, když se pokusíte oskenovat bankovku

Přemýšleli jste někdy nad tím, co se stane, když vložíte do skeneru vaší multifunkční tiskárny bankovku? Pokud ano, ale stále jste se ke zjištění odpovědi na tuto otázku nedokopali, máme pro vás video, které vám vše důležité objasní. Ve své podstatě se však stane to, co by zřejmě čekal víceméně každý – tedy že oskenování bankovky neprojde. Díky bezpečnostním prvkům na nich totiž skener v tiskárně „pochopí“, s čím má tu čest, čemuž následně výsledný sken přizpůsobí. Jak výsledek vypadá se můžete taktéž podívat na videu níže, přičemž je třeba jedním dechem dodat, že chování různých bankovek ve skeneru může být trochu jiné, avšak vždy byste se měli setkat s tím, že 1:1 bankovka oskenována nebude. Jakékoliv jednoduché padělání peněz právě pomocí oskenování a následných úprav číselných řad v grafických editorech je tedy právě kvůli těmto bezpečnostním prvkům víceméně nereálné.