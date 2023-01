Elden Ring sesadil z trůnu The Last of Us 2 a stal se nejoceňovanější hrou historie. Hra získala celkem 324 ocenění. 281 cen od médií a 43 od publika. The Last of Us 2 mělo dosud 322 cen, a sice 208 cen od médií a 114 od publika. Hráli jste výše zmíněné hry?