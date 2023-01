Apple omezil přehrávání Netflixu a dalších služeb přes iPhone!

Fanoušci Netflixu, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ a další řady streamovacích služeb musí ze strany Applu překousnout poměrně překvapivé zásadní omezení. Po instalaci iOS 16 totiž již nelze přehrávat obsah chráněný DRM (technologie chránící digitální média před kopírováním, nelegální distribucí atd. – pozn. red.) z iPhonu a potažmo iPadu přes HDMI adaptéry.

Není to tak dávno, co si majitelé starších Apple TV začali stěžovat na to, že po instalaci iOS 16 na jejich iPhony přestalo fungovat AirPlay přehrávání DRM obsahu na jejich televizních boxech, přestože zrcadlení obrazovky či non-DRM obsah fungoval i nadále bez problému. V poslední době se pak začalo objevovat čím dál tím více stížností na to, že DRM obsah nelze přehrávat právě ani přes Lightning-HDMI adaptér, potažmo přes USB-C-HDMI adaptér v případě iPadů. Uživatelé si sice zprvu mysleli, že se jedná o chybu, nicméně podpora Netflixu a dalších služeb jim měla v předešlých dnech sdělit, že se jedná o očekávané chování spojené s iOS 16. To velmi pravděpodobně přijalo nový typ DRM zlepšující efektivitu technologie, čímž však vyřadilo z provozu starší adaptéry, které by s novou technologií uměly pracovat jen po aktualizaci firmware. Ty jsou však samozřejmě neodstupné.

Přestože se může zdát na první pohled nefunkční přehrávání Netflixu a dalších služeb přes HDMI adaptéry jako banální záležitost, opak je pravdou. Uživatelé totiž poukazují ve velkém na to, že kvůli tomuto novému opatření de facto pozbyl smysl offline streaming, jelikož právě při něm na místech bez signálu uživatelé HDMI adaptéry využívali k tomu, aby si své oblíbené pořady mohli přehrát na velké televizi či monitoru. Ne každý upgrade je tedy zcela evidentně na místě – tím spíš, když lze problémy s ním spojené do jisté míry předpovědět.