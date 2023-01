Apple letos svými procesory pro iPhony a Macy opět uteče konkurenci

Jestli je v něčem Apple u svých produktů extrémně silný, pak jsou to procesory, které je pohání. Ty jsou totiž poměrně výrazně před konkurencí a jak se zdá, jinak tomu nebude ani v následujících měsících a pravděpodobně i letech. Nutno však podotknout, že to není jen zásluha Applu, ale taktéž chyba váhavého přístupu konkurence.

Zatímco v případě procesorů řady A a M od Applu – tedy jinými slovy procesorů pro Macy a iPhony – se počítá s tím, že již letos vzniknou 3nm výrobní metodou, která jim zajistí výrazný nárůst výkonu v kombinaci s ještě výraznějším snížením energetické náročnosti. Jak se však zdá, Apple bude zřejmě jediným výrobcem elektroniky, který 3nm procesory nasadí. Společnosti Qualcomm a MediaTek, které vyrábí procesory pro androidí svět, se totiž podle nové zprávy asijského portálu DigiTimes do nasazení 3nm čipů příliš nehrnou, protože jsou vystrašené z prognóz ohledně úpadku mobilního a zejména pak toho androidího trhu. Kvůli tomu tak proto v současnosti váhají, kdy a zda vůbec v dohledné době na 3nm přejdou, aby se jim to finančně vůbec vyplatilo. To však hraje Applu extrémním způsobem do karet, jelikož jeho 3nm čipy budou oproti konkurenci výrazně pokročilejší a logicky jí tedy ukáží záda. Na to, jak se situace na čipovém trhu vyvine, si nicméně budeme muset ještě nějaký čas počkat.