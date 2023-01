Jak na Macu napsat plus je postup, který vyhledává mnoho nových uživatelů jablečných počítačů. Přechod z klasického počítače s Windows na macOS může být pro někoho relativně složitý, jelikož zde mnoho věcí funguje zkrátka jinak a je třeba si zvyknout. Jednou z velkých odlišností je pak rozhodně klávesnice, která je sice v základu stejná, avšak především funkční klávesy se jednoduše liší. Nový uživatel se tak může ocitnout v situaci, kdy neví, jakým způsobem se na Macu píše nějaký speciální znak. V tomto článku se tak společně podíváme na to, jakým způsobem lze na Macu napsat plus.

Jak na Macu napsat plus

Pokud byste chtěli na Macu napsat plus, tak se nejedná o nic složitého. Mnoho uživatelů je z klasických počítačových klávesnic psát plus skrze numerickou klávesnici, tak ale u většiny Maců jednoduše chybí, pokud si vyloženě nekoupíte nejdražší Magic Keyboard. Pro napsání znaku plus na Macu stačí, abyste jednoduše stisknuli klávesu 1 v horní řadě kláves, skrze které se klasicky píšou písmena s diakritikou. Není třeba společně s klávesou 1 mačkat nějakou funkční klávesu, stačí ji stisknout samotnou.

Nyní už víte, jak můžete na Macu napsat plus. Je nutné zmínit, že výše uvedený postup platí pouze u českého rozložení klávesnice, s čímž je nutné počítat. V případě, že byste chtěli napsat plus na americké klávesnici, tak je nutné podržet klávesu Shift, a poté stisknout klávesu =, která se nachází nalevo od klávesy pro mazání (backspace).