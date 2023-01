Apple ve výprodeji: Jeho hodnota už není ani 2 biliony dolarů

Hodnota (nejen) technologických společností nepřestává padat, přičemž tento pád se nevyhnul bohužel ani Applu. Ten sice loni v lednu slavil překonání tržní hodnoty 3 biliony dolarů, nicméně o pouhý rok později je o více než 1 bilion dolarů „levnější“. V době psaní tohoto článku totiž „stojí“ v obrovských uvozovkách jen 1,99 bilionu dolarů.

Pád hodnoty Applu je kombinací celé řady faktorů, přičemž mnoho z nich není sám schopen absolutně ovlivnit. Řeč je třeba o celkové ekonomické situaci ve světě, která je nedobrá jak kvůli pandemii COVID-19, která je například v Číně opět na vzestupu, ale zejména kvůli ruské agresi na Ukrajině, která vrhla svět do velké nejistoty v mnoha směrech. Vzhledem k těmto skutečnostem je tak jednak poptávka po některých Apple produktech nižší než by bylo ideální a pro změnu ty, které by si jablíčkáři rádi koupili, jsou nedostatkovým zbožím. Skvělým příkladem jsou ostatně iPhony 14 Pro, které byly suverénně nejhůře sehnatelnými iPhony za poslední roky – tedy minimálně v předvánočním období.

Bohužel, vzhledem k tomu, že se situace ve světě hned tak nezlepší, ba právě naopak může být ještě horší kvůli čím dál tím většímu nástupu finanční krize, nelze v dohledné době očekávat to, že by se Apple vrátil opět na výsluní ve formě hodnoty 3 biliony dolarů. Těšit jej sice může svým způsobem to, že zažívá „jen“ stejný scénář, co prakticky všechna jeho konkurence, to však nic nemění na tom, že doba blahobytu je ta tam a naopak utahování opasků čím dál tím víc potřeba. Přesně z tohoto důvodu proto nemá ani příliš smysl očekávat, že technologický svět obecně přinese v nejbližších měsících a letech něco, co by jej mělo potenciál doslova převrátit. I kdyby to totiž již měli výrobci připravené odhalit, jen stěží se z toho stane kvůli strachu utrácet fenomén. Na druhou stranu, koupě akcií Applu nebyla dlouho výhodnější – tedy věříte-li, že se v dohledné době opět navrátí na výsluní.