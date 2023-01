Do Waze míří skvělá novinka, po které jeho uživatelé dlouho volali

Přestože se aplikace Waze netěší již dávno tak velké popularitě, jako tomu bylo dřív, mnozí uživatelé na ní nedají stále dopustit. Přesně ty proto zcela určitě potěší, že Google, který Waze vlastní, nad touto navigací stále neláme hůl, ale naopak se jí snaží i nadále zlepšovat – a to možná trochu překvapivě leckdy i novinkami, které nenajdete v jeho vlajkové aplikaci Google Maps. Přesně taková novinka do Waze míří i tentokrát.

Zahraniční beta testeři začali ve velkém upozorňovat na to, že je v nejnovější betě Waze testována nová funkce ve formě zobrazování nebezpečných silnic s častým výskytem dopravních nehod. Tyto „silnice smrti“ jsou v aplikaci zbarveny do syté rudé barvy, přičemž z nich „trčí“ ikonky značící dopravní nehody, což má uživatele právě na rizikovost daného úseku s předstihem upozornit a ten by s tím pak měl následně počítat a přizpůsobit svou jízdu právě danému úseku. Jak rychle se dostane novinka z beta testování do ostrého provozu je nicméně v současnosti nejasné, jelikož v minulosti bylo Waze schopné testovat novinky jak velmi krátce, tak i klidně několik měsíců, byť se zdály být na první pohled jako poměrně triviální.