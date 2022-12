10 základních aplikací, které by neměly chybět ve vašem iPhonu

Jaké aplikace by rozhodně neměly chybět ve vašem iPhonu? Přesně na tohle si nyní posvítíme v tomto článku. Používání iPhonu jako takového si totiž můžete výrazně zpříjemnit rozšířením softwarové výbavy. Ve skutečnosti se totiž nabízí řada povedených nástrojů s nejrůznějším zacílením. Pojďme tedy rovnou na to a stručně si popišme 10 základních aplikací, které by měl znát každý uživatel jablečného telefonu s názvem Apple iPhone.

Spark

V první řadě nemůžeme zmínit nic jiného, než e-mailového klienta. Pokud vám totiž nevyhovuje nativní aplikace Mail, nezbývá vám nic jiného, než sáhnout po dostupných alternativách. Těch se nabízí hned několik. Pokud nechcete bezhlavě zkoušet jeden software za druhým, můžeme vám zcela upřímně doporučit oblíbenou aplikaci Spark. Jedná se o povedeného e-mailového klienta, který si zakládá na minimalistickém designu. Samozřejmě mu neschází ani řada skvělých funkcí, kdy dokonce dokáže propojit celé týmy a usnadnit tak vzájemnou kolaboraci. Jeho součástí je také kalendář.

Be Focused

Jestli máte problémy se soustředěním, nebo jen častokrát pracujete z domova, pak by mohla přijít vhod aplikace Be Focused. Při práci z domova totiž musíme čelit mnoha rušivým elementům, které nás od práce dokážou dostat úplně někam jinam. Častokrát nebývá neobvyklé, že se naše pozornost sklouzne směrem k sociálním sítím. Tento problém řeší právě tento nástroj, který pracovní dobu rozdělí na několik relativně krátkých intervalů prokládaných přestávkami. Díky tomu se uživatelé více soustředí a dokážou tak maximalizovat svou produktivitu. Aplikace je k dostání zcela zdarma, přičemž se také nabízí i placená verze pro. Zakoupením prémiové verze navíc získáte automatickou synchronizaci dat napříč platformami – Be Focused je totiž také k dostání i pro iPady, Apple Watch a Macy počítače.

Waze

Bezesporu nejlepší navigace. Přesně takto mnoho lidí opisuje aplikaci Waze, která je skvělým parťákem pro řidiče na cestách. Pokud totiž vlastníte vozidlo bez zabudovaného infotainmentu s navigací, pak je nutné se spoléhat na mobilní telefon v kombinaci s některou s navigačních aplikací. Právě v tomto směru jasně dominuje Waze, který si zakládá na datech od samotných uživatelů řidičů. Stručně řečeno by šlo totiž říct, že Waze zároveň funguje svým způsobem i jako sociální síť. Jednotliví uživatelé totiž mohou upozorňovat na nehody, výmoly, uzavírky a další, o čemž jsou ostatní v dané oblasti ihned informováni a ví, že se danému místu mají vyhnout, nebo aby s danou situací alespoň počítali.

Snapseed

V posledních letech se výrazně posunuly možnosti fotoaparátů. Díky tomu se také nepopsatelně zvýšila i kvalita výsledných fotografií, které dnešní iPhony dokážou vlastně pořídit. Právě proto je celkem na škodu, že jablečné telefony nenabízí nativní software pro jejich snadnou úpravu. Tuto roli každopádně skvěle zastane aplikace Snapseed, která se těší neuvěřitelné popularitě napříč svou uživatelskou základnou. S pomocí tohoto nástroje pak můžete snímky různě retušovat, upravovat expozici, aplikovat filtry a mnoho dalších.

Alarmy

V rámci operačního systému iOS najdete poměrně jednoduchý budík, který je součástí aplikace Hodiny. Bohužel pro někoho může být z hlediska možností lehce nedostačující, kvůli čemuž je nutné se po řešení podívat trošku někde jinde. V takovém případě na vás v App Storu čeká aplikace Alarmy. Ta možnosti buzení posouvá na úplně novou úroveň a výrazně tak překračuje schopnosti nativního řešení. V aplikaci si totiž můžete nastavit, aby se budík vypnul až po splnění některého úkolu. Může se přitom jednat o dřepy, výpočet snadných matematických příkladů, naskenování čárového kódu některého z produktů a podobně. Právě v tom tkví hlavní výhoda. Pokud máte problém se ráno dostat z postele, stačí si nastavit, aby se budík deaktivoval načtením kódu ze zubní pasty – díky tomu vás tak donutí vstát a dojít rovnou do koupelny. Appka je k dostání zcela zdarma, avšak připlatit si můžete za předplatné, které vám odemkne řadu dalších možností. Ve finále totiž appka také nabízí klidné zvuky pro snadné usnutí, reporty vašeho vstávání a mnoho dalších výhod.

Reddit

Každodenní život vám dokáže znatelně zpříjemnit používání aplikace Reddit. Konkrétně se jedná o sociální síť, která se skládá z jednotlivých subredditů. Jedná se prakticky o kategorie s určitým zaměřením, které následně můžete sledovat. Díky tomu si můžete poměrně prakticky nastavit, o co vlastně máte zájem, co chcete sledovat a o čem chcete mít přehled. Pokud vás tedy zajímá například politika, dění v Česku, koťátka a Apple, můžete sledovat vyloženě jen tyto subreddity a mít tak dokonale personalizovanou celou síť. Na Redditu si zkrátka každý přijde na to své.

TickTick

Práci a organizaci času vám dokáže znatelně usnadnit nesmírně populární aplikace TickTick, kterou bychom mohli označit za podstatně chytřejší a vyspělejší diář s řadou dalších možností. Velice stručně lze říct, že se jedná o správce vašich úkolů, který funguje ve formě To-Do listů. Jednotlivé úkoly si tak stačí zapisovat a následně odškrtávat. Možností je ale o dost více. Samotné úkoly také můžete kategorizovat (např. škola, práce, domácnost), určovat jim priority či přidávat tagy.

Appka jde ale ještě o několik kroků dál. Zároveň totiž nabízí možnost pro snadné sdílení a kooperaci s vašimi přáteli či kolegy, přičemž stejně tak disponuje takzvaným focus časovačem, který svým určením připomíná zmiňovanou aplikaci Be Focused. Tuto aplikaci proto můžeme jen a pouze doporučit. Jedná se totiž o komplexní nástroj s řadou skvělých funkcí, který rozhodně stojí za to. Aplikace je k dostání zcela zdarma, případně si můžete připlatit za plnou verzi, která vám odemkne ještě další možnosti.

Forest

U soustředění, práce a pozornosti ještě chvíli zůstaneme. Určitě také nesmíme zapomenout zmínit aplikaci Forest, jejíž cílem je, abyste pracovali na svém soustředění a nenechali se od práce vyrušit známými rušivými elementy. Na rozdíl od Be Focused či TickTick se ale nejedná o pouhý časovač. V aplikaci Forest totiž budete mít na starost vlastní les, v němž porostou stromy a různé rostliny. Jeden strom vyroste pokaždé, když v aplikaci bez opuštění setrváte předem definovaný časový interval, po jehož dobu se chcete soustředit.

Od délky soustředění se také odvíjí výsledná velikost stromečku. Skvělé na tom je, že se už nejedná o pouhý odpočet. Appka tak samotnému soustředění dává nějaký význam a snaží se, aby se uživatelé snažili něco vlastními silami budovat, což pro některé uživatele může mít větší váhu. Nutno však zmínit, že tento software vás vyjde na 99 korun. Někomu se ale tato investice může prakticky okamžitě vrátit

WaterMinder

Apple je jedna z mála společností, která se snaží starat o zdraví svých zákazníků. Alespoň to tak vypadá na papíře. Veškerá zdravotní data si můžete nechat zobrazit v nativní appce Zdraví, zde najdete například denní počet ušlých kroků a spálených kalorií a mnoho dalšího. Pokud navíc máte Apple Watch, tak těchto dat můžete sledovat ještě více. Zároveň tak navíc můžete sledovat například tepovou frekvenci, spánek a cvičení.

Zapomenout bychom však neměli ani na dodržování denního pitného režimu, který dokáže výrazně ovlivnit vaši náladu, celkový pocit a mimo jiné také spánek. Opět existuje hned několik různých aplikací, které si můžete pro sledování pitného režimu pořídit. Hledáte-li naprostou špičku, tak můžeme doporučit WaterMinder. Jedná se totiž o jednu z nejoblíbenějších aplikací tohoto typu.

Threema

Bez komunikačních aplikací bychom se dnes už prakticky neobešli. Bezesporu největší popularitě se těší Messenger (Meta) či WhatsApp (Meta). Někteří jablíčkáři se pak nejraději spoléhají na nativní službu iMessage od Applu. Jenže problém je v tom, že tyto aplikace nemusí být úplně nejvhodnější, respektive tedy nejbezpečnější. Například Messenger ani nenabízí koncové šifrování. WhatsApp sice ano, ale s absurdními podmínkami. Z této trojice je na tom nejlépe jablečná iMessage – pokud ale zálohujete Zprávy do iCloudu, pak koncové (end-to-end) šifrování v jistém směru padá. Pokud hledáte pokud možno co možná nejzabezpečenější komunikátor, pak se jako řešení nabízí aplikace Threema.

Jedná se o jeden z nejbezpečnějších komunikačních nástrojů vůbec, který si zakládá na celkovém zabezpečení a anonymitě. Díky tomu tak zůstáváte prakticky za každé situace v bezpečí. Aplikace totiž nijak nepropojuje vaše zařízení či profil s vaší identitou. Každý uživatel totiž obdrží kompletně náhodné identifikační číslo a následně je už jen a pouze na něm, s kým jej bude sdílet – komu jej poskytnete, s tím pak můžete komunikovat. K žádnému propojení například s e-mailem či telefonním číslem ale docházet nemusí. V tomto směru tedy Threema jasně dominuje. Zato je ale aplikace placená a vyjde vás na 129 korun.

