DearMob iPhone Manager: Prvotřídní nástroj pro zálohování iPhonu a snadný přenos dat bez nutnosti iTunes [giveaway]

Hledáte kvalitní software pro zálohování vašeho iPhonu, který se zároveň postará o snadný přenos dat a jejich správu? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, pak by vaší pozornosti rozhodně neměla uniknout oblíbená aplikace DearMob iPhone Manager. Tento nástroj lze označit za perfektního správce dat a záloh, který se zcela obejde bez nutnosti využití iTunes. A aby toho nebylo málo, nyní jej navíc můžete získat zcela zdarma!

Při příležitosti vánočních svátků přišel vývojář s úžasnou nadílkou. V rámci giveaway si totiž můžete přijít na licenci zcela zdarma! Stačí jen navštívit tuto giveaway stránku, zadat váš e-mail a obratem obdržíte aktivační klíč pro DearMob iPhone Manager. Prakticky okamžitě si tak můžete přijít na plnou verzi programu. Jedinou limitací je, že ve free verzi nebudete dostávat další aktualizace. To ale řeší úžasná 62% sleva na plnou doživotní verzi, kterou nyní pořídíte za pouhých 79,95 $ 29,95 $!

Zapojte se do giveaway DearMob iPhone Manager

Co umí DearMob iPhone Manager

Nyní si už ale pojďme posvítit na samotný software. Jak už jsme zmínili hned v úvodu, aplikace DearMob iPhone Manager přináší řadu skvělých možností, s nimiž znatelně překonává svou konkurenci či nativní iTunes. Program se dokáže hravě postarat o zálohování/obnovení vašich iOS/iPadOS zařízení. V tomto ohledu jde ale ještě o něco dál. Nad zálohami tak totiž máte naprosto plnou kontrolu – můžete si zvolit, zda má jít o celou, přírůstkovou či selektivní zálohu, čímž lze jednoduše obejít otravné limitace oficiálního Finderu a iTunes. Vše tak máte pod kontrolou. To samozřejmě platí i při samotném obnovování.

U záloh to ale ještě nekončí, ba naopak. Program je zároveň skvělým parťákem pro rychlé a snadné přenášení souborů. Konkrétně se nabízí možnost pro nesmírně jednoduchý převod více než 15 datových typů, které můžete v okamžiku sdílet prostřednictvím Wi-Fi či s využitím tradičního USB kabelu. To lehce souvisí se zmiňovanými možnostmi zálohy. Z vašeho zařízení můžete jednoduše vytáhnout přesně to, co chcete, a samozřejmě také naopak. Konkrétně se může jednat o fotografie, hudbu, videa a filmy, samotné zálohy, kalendáře, kontakty a mnoho dalších.

Tuto možnost rozhodně oceníte při transferu zmiňovaných fotografií. DearMob iPhone Manager totiž nabízí jednoduchou a efektivní metodu pro sdílení fotek v jejich plném rozlišení, včetně veškerých EXIF dat. To se navíc vztahuje i na snímky ve formátu Apple ProRAW. Fotky tak můžete v okamžiku převádět mezi vaším iPhonem a Macem/Windows. To samé platí i v případě videa.

Určitě také nesmíme zapomenout zmínit možnost pro rychlý převod formátů u obrázků. Program se dokáže postarat o převod fotek v HEIC do JPG. S ohledem na formáty toho ale dokáže ještě mnohem víc. Zároveň si poradí s elektronickými knihami převodem EPUB do PDF, DOCX či TXT, převodem kontaktů a zpráv do PDF, DOC či TXT a mnoho dalšími. Celé to pak přímo geniálně uzavírá ultimátní možnost pro kompletní migraci zařízení. Chtěli byste přenést kompletně všechna data a nastavení z jednoho iPhonu na druhý? Pro aplikaci DearMob iPhone Manager tento úkol nepředstavuje vůbec žádný problém!

Shrnutí

Aplikace DearMob iPhone Manager svými schopnostmi rozhodně příjemně překvapuje. Jedná se u ultimátní nástroj, který si hravě poradí s kompletní správou dat ve vašem iOS či iPadOS zařízení, s jehož pomocí máte pod kontrolou všechny zálohy (ať už kompletní či částečné) a získáte tak možnost pro snadné přenášení souborů či převádění obrázků a videí. Celé to skvěle uzavírá zmiňovaná možnost pro kompletní migraci zařízení.

Program si přitom zakládá na maximální jednoduchosti a bezpečnosti. Rozhodně se tedy nemusíte obávat, že byste se používáním vystavovali jakémukoliv riziku, ba naopak. Řešení v tomto ohledu dokonce překonává možnosti tradičního Finderu či iTunes, a to jak z hlediska samotných funkcí, tak i svou spolehlivostí a bezpečností. Nyní navíc máte skvělou příležitost si přijít na licenci zcela zdarma a vyzkoušet si možnost DearMob iPhone Manager přímo v praxi. Nezapomeňte se však zapojit do výše zmiňovaného giveawaye, abyste získali potřebný aktivační klíč.

DearMob iPhone Manager stáhnete zdarma zde